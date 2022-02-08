Хоким Баяутского района Сырдарьинской области Дилфуза Уралова на очередной сессии кенгаша народных депутатов передала свой статус председателя кенгаша одному из депутатов. Это первый случай в Узбекистане, когда кенгаш возглавляет не хоким, а депутат.

«У нас был разговор с уважаемым президентом на предыдущем селекторном совещании. Вчера мы получили рекомендацию о том, чтобы кенгаш народных депутатов Баяутского района был сформирован отдельно. В Ширине и Баяутском районе проводится эксперимент по разделению [полномочий] хокима и кенгаша. Председатель кенгаша будет избран из 30 депутатов. Теперь он будет управлять мной. Понимаете?» — сказала она.

Дилфуза Уралова назвала этот процесс «мечтой всей жизни».

«Это мечта всей моей жизни. Председатель кенгаша должен быть сильнее хокима. Вот тогда дела пойдут… [Процесс] начинается с Баяута, а не со всей республики, чтобы это правильно оценить и принять решение. Поэтому я призываю депутатов к активности», — сказала хоким.

Глава районной администрации сообщила, что сейчас разрабатываются документы о том, чтобы выплачивать депутатам кенгаша заработную плату (сейчас зарплату получают только 150 депутатов Законодательной палаты парламента, а у местных депутатов есть другая основная работа). По её словам, Сырдарью для изучения вопроса посетил первый заместитель советника президента по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти Кахрамон Куранбаев.

Вопрос о разграничении должности хокима и председателя кенгаша поднимается уже много лет. Лидер партии УзЛиДеП Актам Хаитов перед выборами депутатов в декабре 2019 года заявлял, что хокимы не должны возглавлять кенгаши.

В январе 2020 года председатель Сената Танзила Нарбаева отмечала, что со временем должности хокима и главы кенгаша будут разграничены.

«Сейчас руководителем и представительного, и исполнительного органа является хоким. Со временем эти две должности будут разделены. А пока хоким должен дать больше свободы представителям. В противном случае депутаты и дальше будут поднимать руки, что бы ни говорил хоким», — отмечала она.

В апреле 2021 года министр юстиции Русланбек Давлетов сообщал, что Минюст предложил отменить действующий порядок и внёс соответствующий проект документа в Кабинет министров. На встрече с общественностью 7 февраля он признал, что проект не прошёл, но после повторного внесения документа его поддержали.

В ноябре 2021 года президент Шавкат Мирзиёев заявил, что пришло время для создания законодательных основ, которые конкретно определят полномочия кенгашей народных депутатов и хокимов. По его словам, «теперь руководителем кенгаша не может быть руководитель исполнительного органа».

Лишь в сентябре 2020 года у кенгашей появились свои секретариаты, которые занимаются организационным, техническим и иным обслуживанием их деятельности. Раньше этими задачами занимались аппараты хокимиятов, что противоречило принципу разделения властей. Глава Минюста сообщил, что следующим шагом станет введение должности депутата кенгаша, работающего на постоянной основе.