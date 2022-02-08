В ноябре 2021 года основатель известной сети ресторанов Yaponamama, MayorTayyor, NesuKuksu Евгений Пак открыл новый ресторан паназиатской авторской кухни Kaizen.





Ресторан Kaizen — прекрасное место для романтических и деловых встреч, позднего ужина, приятного уик-энда и просто счастливого времяпрепровождения.

Непринужденная атмосфера создает ощущение спокойствия и комфорта. Приятная фоновая музыка — классика, джаз, ретро играет только для релакса и уюта.





Жителей и гостей Ташкента ресторан привлекает своим высоким уровнем сервиса, вкусной едой и большим ассортиментом блюд. Оригинальные рецепты роллов, супов и стейков от мирового бренд-шефа запомнятся каждой клеточке рецепторов.





Также ресторан рад предложить банкеты и корпоративы. Менеджер Kaizen составит персональное меню под индивидуальный заказ для мероприятия от 12 до 60 гостей. В меню учитываются пожелания гостя, финансовые возможности и кулинарные предпочтения. А в день рождения каждому посетителю ресторан предоставляет скидку 20%.





Ресторан ждет гостей каждый день с 12:00 до 00:00. Также имеется премиум-доставка через Telegram-бот.

Всем читателям ресторан дарит 10% скидку на доставку и посещение ресторана по промокоду Kaizen-Gazeta.uz.

Телефоны: (+998) 98−125−33−66, (+998) 78−888−33−66.

Адрес: ул. Мирзо Улугбека, 55.

Ориентир: Mayor Tayyor, перекресток Шастри (пересечение с проспектом Мирзо Улугбека).

Instagram: @kaizen.sushibar

На правах рекламы.