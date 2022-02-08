Бывший сотрудник предприятия «Ташкентшахаргаз» Б. Н. задержан в ходе оперативного мероприятия сотрудниками Юнусабадского районного отдела Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, сообщила пресс-служба департамента.

По данным следствия, он подделал служебное удостоверение и обещал подготовить документы на подключение семейного предприятия к газовой сети. Б. Н. был задержан в момент получения 16,5 млн сумов за свои услуги.

Возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество), 28, 211 (дача взятки) и 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведется следствие.