В Узбекистане продолжает снижаться количество ежесуточно выявляемых случаев коронавируса. По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, 7 февраля было подтверждено 773 случая коронавируса (днём ранее — 832) и 129 случаев пневмонии (134).

Больше всего новых случаев выявлено в Ташкенте — 445 и Ташкентской области — 105. В Самаркандской области — 40, в Ферганской — 34, в других регионах — от 8 (Джизакская область) до 23 (Сурхандарья).

Общее количество случаев, официально зарегистрированных с начала пандемии, приблизилось к 230 тысячам.

В течение дня отмечено 2 случая смерти от последствий коронавируса. Общее число официально зарегистрированных умерших составляет 1588.