Запущен информационный портал финансовых услуг банков для физических лиц www.bankxizmatlari.uz, сообщила пресс-служба Центрального банка Узбекистана

Портал содержит информацию о финансовых услугах, предлагаемым коммерческими банками для физических лиц: кредитах, депозитах, обмене валюты, международных денежных переводах.

К примеру, пользователь портала может сравнить предложения разных банков по вкладам в национальной и иностранной валюте и получить предварительные расчёты по потребительским, образовательным, ипотечным и автокредитам. Сейчас в базе портала представлены 223 вклада и 181 кредит от 33 банков Узбекистана.





На портале также можно воспользоваться кредитным или депозитным калькулятором, выбрать банк с наиболее выгодным обменным курсом, найти банкомат поблизости и посмотреть, какие карты и на каких условиях предлагают открыть банки.





Как ожидается, с помощью этого некоммерческого проекта физические лица смогут принимать рациональные решения по выбору наиболее приемлемого и выгодного финансового сервиса при пользовании услугами банков. Он также позволит потребителям сэкономить время и, как ожидается, будет способствовать повышению доступности финансовых услуг и финансовой грамотности населения.