Начальник отдела по работе с потребителями столичного предприятия «Яшнабадтумангаз» Ф. Х. был задержан в ходе оперативного мероприятия, проведённого сотрудниками Яшнабадского районного отдела Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре, сообщила пресс-служба департамента.

Он был пойман с вещественными доказательствами при получении в служебном кабинете 2,5 млн сумов в обмен на перерасчёт начисленной гражданину Б. пени в размере 4 млн сумов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 210 Уголовного кодекса Узбекистана (Получение взятки), ведётся следствие.