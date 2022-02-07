Хабибулла Кудратуллаевич Мирсоатов назначен заместителем прокурора Ташкента. Приказ об этом 26 января подписал генеральный прокурор Узбекистана, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ведомства.

До назначения Хабибулла Мирсоатов с марта 2018 года работал прокурором Юнусабадского района столицы.

Бывший заместитель прокурора Ташкента Баходир Абдувалиев, работавший на этой должности с 2019 года, 24 января стал хокимом Юнусабадского района.

Хабибулла Мирсоатов является сыном председателя Федерации профсоюзов Узбекистана Кудратиллы Мирсагатовича Рафикова.

Олимжон Азимов. Фото: Прокуратура Ташкента.

Новым прокурором Юнусабадского района стал Олимжон Абдуллаевич Азимов, до этого возглавлявший прокуратуру Яшнабадского района Ташкента.