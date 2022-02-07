Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев обратился к предпринимателям, призвав их покупать землю в столице только законным путем, через аукцион.

Градоначальник напомнил, что в июне 2021 года был подписан указ президента, предусматривающий порядок выделения земельных участков для строительства объектов предпринимательства только через электронные онлайн-аукционы. Упразднены также полномочия хокимов по непосредственному вынесению решения о выделении земельного участка.

«Однако, несмотря на все меры, на местах до сих пор имеет место множество отрицательных случаев прямого отчуждения земельных участков, самовольного захвата земель, возведения незаконных сооружений, установки легких конструкций, строительства магазинов на месте остановок транспорта без какого-либо на то разрешения», — подчеркивается в обращении.

«Сооружение таких конструкций в жилых массивах, на защитных участках дорог, в защитной зоне, где проложены водо- и газопроводы высокого давления, оказывает негативное влияние на покой и безопасность населения, препятствует ремонту наружных инженерных сетей в краткие сроки», — отмечается в обращении.

«В последнее время увеличилось количество лиц, которые обещают помочь в получении земли через своих знакомых или предлагают купить землю, предъявляя различные фальшивые „решения“ и уверяя, что кадастровый документ будет получен позже. Не верьте им», — призвал хоким Ташкента.

Он подчеркнул: «Снос имущества предпринимателя, нанесение ему ущерба — не наша цель. Однако, согласно действующему законодательству, имущественное право не признаётся в отношении зданий и сооружений, построенных на землях, захваченных самовольно. Напротив, для возврата данных участков земли в государственный резерв, построенные здания сносят без выплаты какой-либо компенсации, а виновные лица привлекаются к ответственности».

Возврат самозахваченного участка земли государству осуществляется в соответствии с Земельным кодексом, решениями хокимов или по решению суда, напомнил хоким Ташкента. «Естественно, что земли, полученные различными путями, противоречащими законодательству, без каких-либо документов, являются незаконными, и наказание для виновных лиц неизбежно», — добавил он.

«Прошу жителей столицы и депутатов своевременно сообщать в уполномоченные органы о легких конструкциях магазинов, будок по продаже фаст-фуда и магазинах, строящихся на месте остановок в местах их проживания, и тем самым не быть безразличными к реалиям», — призвал столичный градоначальник.

«Занимаясь предпринимательством, берегите свои средства, становитесь законным обладателем земли, приняв участие в аукционе по ее покупке. Не потеряйте свои средства, не становитесь жертвой обмана, вмешавшись в незаконные операции, расходуйте свои средства правильно!» — заключил в своем обращении Джахонгир Артыкходжаев.

Он также попросил предпринимателей перед приобретением земельного участка для бизнеса проконсультироваться со специалистами уполномоченных органов, юристами и адвокатами.