Председатель Комитета по автомобильным дорогам Абдурахмон Абдувалиев неправильно ответил на математический вопрос президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев о количестве посаженных вдоль дорог деревьев.

2 февраля на совещании по реализации общенационального проекта «Яшил макон» («Зелёное пространство») Абдурахмон Абдувалиев на вопрос главы государства о том, сколько имеется дорог на балансе комитета, ответил без запинки «42853 км».

«Я очень хорошо знаю, почти 43 тысяч км. Сколько деревьев высажено с обеих сторон дорог, красиво, в 4 или 10 рядов?» — спросил президент (сюжет показала программа «Менимча»).

«Десяти рядов нет, но за 4,5 года деревья в 2−4 ряда появились вдоль 1253 км», — вновь без запинки ответил глава комитета.

На вопрос Шавката Мирзиёева, сколько это процентов, он ответил: «10 процентов».

«Ие, ты где учил математику? Вай-вай-вай», — отреагировал президент. «Три процента», — поправил себя Абдурахмон Абдувалиев.

«Ну-ка, Раматов (первый вице-премьер Ачилбай Раматов — ред.), подойди, почему он говорит 10%?» — спросил глава государства.

Абдурахмон Абдувалиев и Ачилбай Раматов. Источник: «Узбекистан 24».

«Он сказал с учётом и кустарников. Если учесть и кустарники, то будет 10 процентов», — отметил Ачилбай Раматов.

Шавкат Мирзиёев в ответ посмеялся. Что последовало дальше, в сюжете показано не было.





Шавкат Мирзиёев на этом же совещании заявил, что не верит в цифры по посадке деревьев в рамках программы «Яшил макон», и что нет гарантий отсутствия привычных приписок.

На совещании было объявлено о начале с 1 марта национального мероприятия «Зелёный год». Президент подчеркнул важность подбора саженцев, подходящих климату каждого региона, не требовательных к воде и увеличения количества питомников для их заготовки.

Государственному комитету лесного хозяйства поручено безвозмездно раздать населению 10 миллионов саженцев фруктовых и декоративных деревьев, Комитету по автодорогам — организовать защитные насаждения вдоль дорог международного и республиканского значения (всего 1,5 миллиона деревьев).