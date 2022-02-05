Картофельный салат с маринованными огурцами





Картофельный салат очень вкусный и сытный. Можно есть как в тёплом, так и в холодном виде.

Салат с кукурузой и сыром





Если в вашем рационе не хватает белка, то предлагаем приготовить салат с кукурузой и сыром. Это сытное и полезное блюдо.

Грибной салат с огурцами





Салат из грибов, огурцов и яиц получается очень вкусным и питательным. Всего три основных ингредиента, немного времени на приготовление — и отличное дополнение к обеду или ужину готово.

Салат с пекинской капустой и сельдереем





Этот вкусный легкий салат можно есть, не опасаясь за фигуру. Он обладает интересным вкусом и богат клетчаткой.

Немецкий салат





Немецкая кухня славится блюдами из картофеля. Этот тёплый салат — сытный и очень вкусный — настоящее национальное достояние.

Тёплый салат с грибами и курицей

Грибы и курица — классическое сочетание. Всего несколько ингредиентов и салат заиграл совершенно другими красками.