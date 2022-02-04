Моржи Ташкента — о купании зимой

Даже в холод и непогоду на канале Анхор можно встретить купающихся. Фотокорреспондент «Газеты.uz» Мадина Аъзам поговорила с любителями круглогодичного плавания.
В 7 утра в парковой зоне махалли «Бешёгоч» на отрезке канала Бурджар между одноимённой ГЭС и улицей Афросиаб почти безлюдно. Блеск инея на зеленой траве вдоль реки говорит о том, что температура воздуха близка к нулю. Несмотря на это, здесь уже собираются поклонники зимнего плавания — в основном мужчины среднего и почтенного возраста. Женщин среди них всего три-четыре, и они не хотят фотографироваться.
В Бурджаре запрещено купаться. Знаки об этом предупреждают горожан на протяжении всех участков артерии, где спуск к воде остаётся более-менее доступным. С год назад вдоль канала установили забор с торчащими пиками. Но очень скоро в этой ограде появились прорехи.
Один из моржей Ахмаджон Ильхомов предполагает, что знак запрета здесь установлен для начинающих пловцов.
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«Вероятно, они установлены для тех, кто только начинает плавать, потому что нас никогда никто не штрафовал», — отмечает он. Неподалеку прогуливаются сотрудники Национальной гвардии.
Мужчина рассказывает, что увлекся моржеванием в юношестве. В детстве он купался в реках в тёплые весенние и жаркие летние дни. Однако узнав от знакомых о пользе зимнего плавания, он заинтересовался этим занятием.
«В 17 лет я стал фанатом зимнего плавания, — рассказывает Ахмаджон Ильхомов. — Со временем занятие заняло главенствующее место в моём распорядке дня».
Он называет себя 50-летним моржом, потому что плавает в открытых водоёмах круглый год на протяжении уже полувека.
«Просыпаюсь рано утром, прогуливаюсь вдоль воды и делаю упражнения, чтобы разогреть тело. К 11 утра приходят и другие моржи, мои друзья. Мы вместе ныряем. Плавание закаляет организм. Даже в холодные зимние дни я легко одеваюсь: надеваю тонкий свитер поверх футболки и даже не помню, когда в последний раз болел гриппом», — рассказывает Ахмаджон Ильхомов.
Мужчина добавил, что в этой части канала моржам неловко переодеваться под наблюдением редких прохожих. Решением могли бы стать скамейки, однако несмотря на то, что вдоль реки расположена небольшая зеленая зона, пользующаяся большой популярностью среди горожан, здесь нет ни одной.
«Мы были бы очень рады, если бы здесь установили скамейки», — сказал Ахмаджон Ильхомов.
Другой любитель зимнего плавания Рихсивой Ганиханов рассказал, что в Ташкенте существует клуб моржей, в котором состоят более 50 человек. Однако в связи с пандемией плавать приходят лишь около 10 членов клуба.
Он расположен вдоль канала Анхор близ кладбища Минор. Соседство с местом захоронения радует не всех. Например, Ахмаджон Ильхомов испытывает от этого дискомфорт, поэтому никогда там не плавает. Кроме того, в той части артерии нередко встречаются байдарочники, пересекаться с которыми некоторым моржам не нравится.
Клуб занимает участок площадью восемь соток на территории Института физической культуры. Здесь же моржам построили площадку для игры в бадминтон, а комнату для переодевания разместили в старом вагоне. Остальные условия, по словам Рихсивоя Ганиханова, моржи создавали самостоятельно.
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«Мы установили ограду и оборудовали вагоны всем необходимым, — рассказал он. — На данный момент членам нашего клуба нужна горячая и холодная вода, санузел. Раздевалка и небольшая кухня тоже в плачевном состоянии. Когда мы обратились в городской хокимият по этому вопросу, то получили ответ от властей, что наша заявка находится под контролем хокима района и включена в план этого года».
По словам Рихсивоя Ганиханова, моржи собираются в клубе ежедневно в 16:00. Разогрев тело, они несколько раз ныряют в воду и плавают по 3-4 минуты, а после играют в шахматы и бадминтон.
Рихсивой Ганиханов отметил, что начал плавать зимой 2000 года. Заняться моржеванием ему посоветовал аллерголог, когда мужчину начали беспокоить симптомы бронхиальной астмы. Признаки заболевания он давно забыл.
«Моржевание подарило мне здоровье. Если я не прихожу купаться или не прохожу около 20 километров каждый день, у меня возникает ощущение, что я что-то потерял. Я рад, что плавание стало частью моей жизни».
«Я точно не знаю, какой была самая низкая температура, при которой я плавал. Но могу сказать, что уже более 10 лет прихожу плавать каждый день, будь то дождливые или снежные зимние дни», — сказал Рихсивой Ганиханов.
«Вот он, настоящий человек-морж», — говорят мужчины, когда к клубу приближается Абдурахмон Шукуров. Он плавает в реках круглый год с детства. К 11 годам моржевание стало для него привычкой.
«Сначала я купался каждый день с апреля по октябрь, затем с первых дней весны до конца ноября. Каждый год я начинал на месяц раньше и заканчивал на месяц позже и очень скоро стал купаться даже зимой. Вот уже 35 лет как мое любимое занятие – зимнее плавание. Сейчас мне 45 лет. Но мои ровесники говорят, что я выгляжу намного красивее и моложе их. Это действительно так!» — сказал Абдурахмон Шукуров.
Автор текста и фотографий Мадина Аъзам Все права на текст и графические материалы принадлежат изданию «Газета.uz». С условиями использования материалов, размещенных на сайте интернет-издания «Газета.uz», можно ознакомиться по ссылке.
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