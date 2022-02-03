Сенат Олий Мажлиса 3 февраля на 23-м пленарном заседании одобрил закон о внесении поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих продление льгот по налогу на добавленную стоимость для ряда продовольственных продуктов.

В прошлом году с 1 мая до конца года действовала нулевая ставка НДС на импорт растительного масла, семян подсолнечника и льна и соевых бобов, а также на оборот по производству и (или) реализации растительного масла (кроме хлопкового).

С 10 октября по 31 декабря от НДС также были освобождены оборот по реализации мяса (говядина, баранина, курятина), животных (скот и птица) в живом виде и продуктов их убоя, картофеля и замороженной рыбы, а также их ввоз на территорию Узбекистана.

Законом, который ещё должен подписать президент, налоговые льготы продлеваются до 30 апреля 2022 года.

На вопрос сенатора заведующий секретариатом Кабинета министров Дилшод Холмуродов рассказал, как правительство планируется сдерживать рост цен после апреля.

«Касательно того, что будет после апреля, правительство проводит системную работу. В начале января Кабинет министров утвердил „дорожную карту“ по обеспечению стабильности цен в экономике в 2022 году. Там определён ряд мер по заполнению внутреннего рынка продовольственными товарами в течение года. В частности, в 2022 году 207 тысяч га земель будут возвращены в оборот, с марта начнётся посев. Это дополнительные земли, на которых будут выращены бахчевые культуры, картофель, овощи, корм для скота», — отметил он.

Кроме того, если в 2021 году лицам из «железной», «женской» и «молодёжной» тетрадей было выделено 604 тысяч га земель для выращивания сельскохозяйственной продукции, то в этом году планируется предоставить ещё 81 тысячу га земель.

«За счёт выращивания дополнительной сельхозпродукции мы ожидается увеличение объёмов производства продовольствия на внутреннем рынке. Это, как ожидается, станет фактором по снижению инфляции и стабилизации цен», — сообщил Дилшод Холмуродов.

По итогам 2021 года в Узбекистане на 3% увеличен продовольственный резерв (картофель, овощи и другая продукция) — до 645 тысяч тонн.

«В течение года, следующих месяцев эта продукция поступит на внутренний рынок, магазины. Таким образом будут приняты меры по обеспечению стабильности цен», — отметил представитель правительства.

На заседании Законодательной палаты в январе заместитель министра финансов Джамшид Абруев объяснял, как льготы по НДС повлияли на продовольственные цены. Сообщалось, что в 2022 году из-за этих льгот госбюджет недосчитается ещё 800 млрд сумов.

Местные производители мяса Jizzax Organic и Promeat ранее рассказывали, как обстоят дела в сфере животноводства и производства мяса, к каким последствиям и рискам могут привести льготы по НДС и какое альтернативное решение они предлагают для предотвращения роста цен на мясо.