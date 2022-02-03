Самолёт авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс AFL-2870 по маршруту «Санкт-Петербург — Самарканд», совершил экстренную посадку в Казахстане, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

Воздушное судно с 56 пассажирами на борту приземлилось в 10:56 по местному времени в аэропорту Кызылорды.

Причиной посадки стало плохое самочувствие пассажирки — гражданки Узбекистана, ей из-за проблем с сердцем понадобилась экстренная медицинская помощь. Экипаж принял решение произвести посадку самолёта в ближайшем аэропорту.

После посадки на аэродроме пассажирку забрала карета скорой помощи и госпитализировала в лечебное учреждение для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Самолёт «Аэрофлота» с 55 пассажирами приземлился в аэропорту Самарканда в 12:20 по ташкентскому времени.