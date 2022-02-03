Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Шерматов в интервью Kun.uz ответил на вопрос о необходимости системы регистрации IMEI-кодов мобильных устройств, а также объяснил, почему за это взимается плата.

По его словам, система UzIMEI позволила «обелить» импорт мобильных телефонов в Узбекистан. Если три года назад в страну официально завозилось около 7000−9000 устройств, то в 2021 году — свыше 3 миллионов.

«Чувствуете разницу? Рост пользователей мобильных устройств в то время был почти таким же, как сейчас, а сейчас даже снизился… Другими словами, в то время в Узбекистан импортировалось 3 миллиона телефонов, но они завозились и продавались нелегально. В результате [формировалась] теневая экономика», — сказал министр.

Шерзод Шерматов считает, что причиной разногласий с налогоплательщиками также является легализация теневой экономики.

«По оценкам экспертов, свыше 50% нашей экономики находится в тени. Если наша экономика не является легальной на 100%, дети ведь всё равно на 100% должны ходить в школу? 100% людей должны посещать поликлинику. Но если мы даём только 50%… Поэтому ни школа, ни детский сад не будут хорошими», — заявил он.

Министр ИКТ подчеркнул необходимость всестороннего анализа вопроса и выявления имеющихся проблем.

«Нужно смотреть на этот вопрос комплексно. Можно взять одну тему и хайповать, критиковать. Но наша задача — это не поднимать шумиху, а сделать комплексный анализ проблемы и найти её корень. Основной проблемой была теневая экономика», — сказал он.

Шерзод Шерматов также объяснил, почему он считает, что услуга регистрации IMEI, оказываемая компанией UzIMEI, должна быть платной.

«Вы должны платить налоги. Вы платите налоги, пошлины. Нет ничего бесплатного. После уплаты налогов и пошлин идёт работа», — отметил он.

Министр сказал, что не считает систему UzIMEI большой проблемой для обычных граждан.

«Основание проблем UzIMEI? Представьте, что вы завозите 2−3 миллиона сотовых телефонов. При этом налоги [получало] не государство, деньги уходили в чей-то карман. Легализация крупного нелегального рынка, который приносил большой доход, задевает чьи-то интересы. Эти заинтересованные люди начинают шуметь. Вот что скрывается под шумихой», — заявил он.

Глава Мининфокома отметил, что читал возражения пользователей в интернете. По его словам, за отмену UzIMEI выступают «лоббисты».

«Но я не стоял у истоков этого. Я пытаюсь объяснить, что это не что-то неправильное. За заявлениями „IMEI не нужен, надо убрать IMEI“ стоит лобби тех, кто получает долю, доход с нелегального рынка», — сказал министр.

Шерзод Шерматов отметил, что система регистрации IMEI «распространена во всём мире». При этом он согласился с тем, что при использовании системы граждане не должны сталкиваться с трудностями.

«Почему у вас проблемы с IMEI? Причина в том, что кто-то незаконно использует ваш паспорт и регистрирует незаконно ввезённый телефон на ваше имя. Здесь больше проблем с утечкой персональных данных, чем с IMEI. Здесь стоит комплексный вопрос о защите персональных данных и чьих-то интересах», — добавил он.

«Каково решение этой проблемы? Необходимо решить вопрос защиты персональных данных, там есть свои сложности… Сейчас человек может завозить один телефон беспошлинно и платить пошлину, когда ввозит больше. Из-за этой разницы появляется интерес, кто-то старается оформить на чей-то паспорт. Если не будет этой разницы, если это будет одинаково для всех, то никакого интереса завтра не будет», — отметил министр.

Глава Мининфокома сообщил о создании рабочей группы с участием экспертов, разработчиков системы регистрации IMEI, экономистов. По его мнению, это больше экономический вопрос и вопрос налогов.

Критика общественности

30 января экономист Всемирного банка Винни Нагарадж назвал систему регистрации мобильных устройств UzIMEI «бюрократичной, негибкой и болезненной для граждан», которая «вернула Узбекистан назад». Юрист и блогер Хушнудбек Худайбердиев считает эту систему «двойным телефонным налогом» на граждан, поскольку госорганы не в состоянии адекватно выполнять свои задачи. Автор блога Davletovuz назвал систему «ошибкой».

Слова Шерзода Шерматова об UzIMEI вызвали критику общественности. Davletovuz считает, что своим мнение министр ИКТ показал «линию партии».

«Не знаешь, что и сказать, когда видишь мнение специалиста, учившегося за границей и на которого тысячи людей смотрят с симпатией, занявшего новое кресло, о напасти UzIMEI, которая сосёт кровь и разъедает нервы тысячи людей», — отметил блогер.

По его словам, прежде чем делать такое заявление, человеку, «получающему огромную зарплату и возглавляющему наблюдательный совет крупной коммерческой организации», стоит почитать комментарии под материалами об UzIMEI в СМИ.

«Покупка телефона — это не покупка наркотиков, винить самих людей — худшая тактика. Купить дорогой телефон с IMEI для министра не проблема, а для рядового узбека — проблема. И самое главное, купить дешёвый и качественный телефон, где его купить — это не преступление. Не рассматривайте людей как потенциальных преступников», — отметил он.

Напомним, что в конце ноября, вновь вступив в должность министра ИКТ, Шерзод Шерматов призывал упростить систему регистрации по IMEI.

«Что было сделано, кроме создания рабочей группы? Где результат? Оператор тратит более миллиарда сумов на ремонт 75 кв. м, более 6 млрд сумов на покупку какого-то софта у дочерней организации. Но вопрос, на решение которого нужен максимум день, не находит положительного решения 100 дней! Может, проблема на самом деле в тех, кто стоит во главе создания системы?» — задался вопросов автор Davletovuz.

«Линия партии ясна. Кажется, даже кадры, которые отучатся на Марсе, не смогут изменить партийную линию», — резюмировал он.

Финансист Отабек Бакиров напомнил, что налоги, к которым Шерзод Шерматов причислил плату за регистрацию IMEI, может вводить только парламент.

«Ладно, давайте считать плату UzIMEI налогом, как сказал Шерматов. Тогда где 25 млрд сумов, выплаченные оператору UzIMEI за два месяца 2019 года, около 150 млрд сумов — в 2020 году и более 200 млрд сумов — в 2021 году, то есть где налоги? Почему об этом не сообщает системный оператор — ГУП „Республиканский центр управления сетями телекоммуникаций Узбекистана“? Куда, на какие счета внутри страны и за её пределы и почему эти деньги были переведены? Если это налог, то надо раскрыть всё до последней копейки!» — подчеркнул он.

По его словам, если даже считать эту плату услугой, а не налогом, то необходимо объяснить расчёт стоимости 54 тысяч сумов, взимаемых за каждую SIM-карту телефона.

«Почему не 5400 сумов или почему не 540 тысяч сумов? Пусть сделают расчёт. Прошло ли это согласование с Антимонопольным комитетом? Ведь ГУП „Республиканский центр управления сетями телекоммуникаций Узбекистана“ — монополист!» — считает финансист.

Отабек Бакиров также попросил министра назвать другие страны, где услуга регистрации IMEI является платной.

Журналист Мухрим Агзамходжаев выразил сожаление, что вместо решения проблемы министр предположил, что люди, которые говорили о ней, «сидят в доле».

«Честно говоря, я бы не удивился, если бы это сказал 80−90−100-летний чиновник, для которого интернет и любые новости — это враг. Но не укладывается в голове то, что эти слова, которые должен был сказать 80−100-летний демагог и бюрократ, говорит один из самых многообещающих молодых министров», — заявил он.

Оператор системы UZIMEI в ответ на критику заявлял, что проблем с использованием мобильных устройств, официально ввезённых на территорию Узбекистана, не возникает, поскольку они подлежат таможенному досмотру и регистрации кодов IMEI при пересечении государственной границы.