В Ташкента 1 февраля поступила первая партия из 20 электробусов, предназначенная для автопарков компании «Тошшахартрансхизмат», сообщили в пресс-службе компании. Электробусы модели ZK6128BEVG выпущены китайской Yutong Bus.
Фото: «Тошшахартрансхизмат».
В «Тошшахартрансхизмат» заверили, что электробусы в ближайшие дни выйдут на маршруты.
Вместе с электробусами также доставлены 10 зарядных устройств.
20 января «Газета.uz» сообщала, что в 2022 году для Ташкента планируется закупить 390 автобусов на 741,4 млрд сумов и 20 электробусов на 6 млн долларов.
В 2023—2025 годах намечено приобрести ещё 653 автобусов и электробусов.