В Ташкента 1 февраля поступила первая партия из 20 электробусов, предназначенная для автопарков компании «Тошшахартрансхизмат», сообщили в пресс-службе компании. Электробусы модели ZK6128BEVG выпущены китайской Yutong Bus.

Фото: «Тошшахартрансхизмат».

В «Тошшахартрансхизмат» заверили, что электробусы в ближайшие дни выйдут на маршруты.





Вместе с электробусами также доставлены 10 зарядных устройств.

20 января «Газета.uz» сообщала, что в 2022 году для Ташкента планируется закупить 390 автобусов на 741,4 млрд сумов и 20 электробусов на 6 млн долларов.

В 2023—2025 годах намечено приобрести ещё 653 автобусов и электробусов.