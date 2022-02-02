1 февраля в Узбекистане было подтверждено 1087 случаев коронавируса, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Это на 72 случая больше, чем днём ранее (1015).

Общее количество случаев, зарегистрированных с марта 2020 года, достигло 225,1 тысячи.

В Ташкенте в первый день февраля было выявлено 589 случаев, или на 86 случаев больше, чем в предыдущий день. В Ташкентской области статистика также выросла — с 78 до 114.

В Ферганской области выявлен 71 случай, в Самаркандской — 63, в Каракалпакстане — 41, в Сурхандарьинской области — 39, в других регионах — от 9 (Сырдарьинская) до 30 (Андижанская и Бухарская области).

Количество случаев пневмонии, подтверждённых во вторник, составило 209 (в понедельник — 196).

В течение дня отмечено 3 случая смерти от последствий COVID-19. Общее число умерших, зарегистрированных официально, составляет 1571.

Накануне сообщалось, что на долю штамма коронавируса «омикрон» приходится 85% подтверждённых случаев.