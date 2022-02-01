Среди больных коронавирусом в Узбекистане превалирует штамм «омикрон» — на его долю приходится 85% подтверждённых случаев. Об этом в интервью Ферузхану Якубходжаеву в проекте PROVAC сообщил директор Зангиатинской специализированной больницы инфекционных заболеваний №2 Дониёр Миразимов.

Эпидемиологическая ситуация

«Мы с начала января наблюдаем, действительно, вспышку, рост заболеваемости. Это уже лабораторно подтверждено, что у нас пошёл „омикрон“. На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в республике такова: у нас 85% больных идут со штаммом „омикрон“, 15% — „дельта“, [которая] ещё тоже не сдаёт позиции, в принципе она не исчезала никуда. И параллельно в республике существует, как и раньше, сезонный грипп, [распространённый] обычно в этот период. Получается, у нас сейчас всё это „напластовалось“», — отметил Дониёр Миразимов.

Если в декабре — начале января больница в день принимала по 20−30 больных, то примерно с 6−7 января пошёл резкий рост. Каждый день обращается примерно 600 человек (интервью опубликовано 29 января). Но у большинства из них болезнь протекает не тяжело, а в лёгкой форме.

«Тут, возможно, свою роль играет фактор паники среди населения: если подтверждается ПЦР, срочно надо в больницу ложиться. Мы из этого количества обращающихся больных госпитализируем от 150 до 200 человек. Вместе с тем, у нас до сих пор больница не заполнена, имеется приличный резерв коек — порядка 800 свободных», — отметил руководитель больницы.

Особенности «омикрона»

«То, что „Омикрон“ более заразный, быстрее распространяется, это тоже подтверждают наши наблюдения. Вместе с тем, если мы говорили, что „дельте“ более подвержены пожилые люди,. то „омикрон“ заражает и детей, и средний, и старший, и старческий возраст. Но всё равно он сохраняет крайнюю опасность для людей с ослабленным иммунитетом — это люди пожилого и старческого возраста, люди с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, циррозы печени, онкологические больные и т. д. ). И в первую очередь ему подвержены люди из группы риска — невакцинированные».

В день, по словам врача, в больницу привозят 15−20 больных в крайне тяжёлом состоянии, почти все они — люди пожилого возраста, хронические больные и непривитые.

Что делать, если ПЦР показал положительный результат?

«В таких случаях первое и самое главное — не паниковать. Второе — не навредить себе и окружающим», — отметил Дониёр Миразимов.

В каждом районе Ташкента действуют специализированные ковидные поликлиники и специализированные лаборатории СЭС, где бесплатно делают тестирование. При Министерстве здравоохранения работает колл-центр 1003. Если человек не знает, что делать, он может позвонить по этому номеру и получить консультацию.

Врач напомнил, что и ковид, и сезонный грипп — заразны, «поэтому надо подумать и о других, т. е. в общественных местах носить маску, соблюдать дистанцию, самоизолироваться, чтобы не заразить домашних».

В каких случаях обращаться в «скорую»?

"Тревожные симптомы — это затруднённое дыхание, одышка при небольшой нагрузке, сатурация ниже 93 и если температура держится более четырёх суток". В остальных случаях может быть достаточно дистанционной консультации с поликлиникой по месту жительства или ковид-поликлиникой, где больным выдаются ковид-боксы, которые содержат все препараты для лечения лёгкой формы заболевания.

Беспокоиться стоит, если человек пожилой, имеются хронические заболевания — сахарный диабет, давление, сердечно-сосудистые, заболевания печени, почек и т. д. «Это особый контингент риска. Здесь без сопровождения врача опасно лечить. В первую очередь надо обратиться в поликлинику по месту жительства, и если есть тревожные симптомы, тогда надо вызывать „скорую“».

«По данным и России, и Великобритании, 80% заболевших „омикроном“ не нуждаются в госпитализации. Я думаю, у нас соотношение может быть другое — даже большее количество не нуждается в госпитализации, потому что у нас население более молодое. Но у людей возникает паника, они стараются любыми способами лечь в больницу», — отметил Дониёр Миразимов.

«Я даже скажу так — при лёгком течении болезни я не рекомендую ложиться в больницу. Потому что для „омикрона“ поражение лёгких не характерно, он живёт в верхних дыхательных путях, и в таких случаях человеку, наоборот, нужно хоть немного двигаться, а в условиях больницы он обездвижен», — подчеркнул директор больницы. Кроме того, нахождение в больнице среди больных с подтверждённым коронавирусом — это дополнительный риск, тем более, что люди приезжают туда не одни, а с родственниками.

«В республике довольно серьёзно отработаны протоколы лечения, в их разработке участвовали и российские специалисты. Есть прямой выход на Шарите (университетский медицинский комплекс в Берлине — ред.) и Институт Роберта Коха (центральное научно-исследовательское учреждение по изучению инфекционных заболеваний и непереносимых болезней в Германии — ред.), и мы работаем примерно по тем же протоколам, что и весь мир», — сказал Дониёр Миразимов.

Ещё один важный момент: многие пациенты в начале заболевания стремятся сделать компьютерную томографию. «Компьютерная томография — это рентгенологический метод исследования. Как бы то ни было, это облучение, и в данном случае оно совершенно необоснованно, оно не нужно. КТ делается по определённым показаниям, когда есть определённые признаки, а сам по себе подъём температуры, ломота, признаки простуженности — они абсолютно не являются показаниями для КТ. Тем более если сейчас у нас превалирует „омикрон“. Я ещё раз повторяю: он лёгкие поражает редко».

«Моё послание нашим людям — сейчас оснований для особой тревоги нет, ситуация абсолютно контролируемая, система здравоохранения спокойно справляется с этой ситуацией», — заверил врач.

«Есть другая крайность — это самолечение или лечение по рекомендации околомедицинских работников или не совсем грамотных медицинских работников. Крайне популярно у нас — я предостерегаю всех людей от этого — почему-то лечение начинают с сильных антибиотиков. Причём у нас щедро начинают с цефалоспорина третьего поколения и антибиотики более высокого уровня применяют», — отметил он.

«Будь это „омикрон“, „дельта“ или сезонный грипп — это всё вирусные инфекции. Антибиотики никакого воздействия на вирус не оказывают. Но вместе с тем они имеют целую кучу побочных эффектов. Уже весь мир бьёт тревогу, что слишком широко применяются антибиотики необоснованно. Они иммунитет ослабляют. Это довольно сильная вещь. Она должна применяться исключительно в условиях стационара и исключительно по показаниям. Показания базируются на лабораторных исследованиях», — сказал Дониёр Миразимов.