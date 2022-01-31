До 28 февраля у покупателей есть возможность выгодно приобрести недвижимость в резиденции Mirabad Avenue и получить при этом:

предчистовую отделку;

панорамное остекление высотой 2,5 м;

потолки высотой 3,3 м;

возведенные перегородки по индивидуальному дизайн-проекту.



Двор-парк в блоке А площадью 120 соток

Будущие резиденты домов на первой линии также получат в подарок:

конвекторное отопление;

центральное кондиционирование от Mitsubishi;

базовую систему «умного дома».



Шопинг-авеню на первой линии

При условии полной оплаты в феврале Mirabad Avenue предлагает всем скидку в размере 15%.

Кроме того, дома на первой линии уже готовы к заселению: во дворе-парке завершены строительные работы, двухуровневый паркинг готов к эксплуатации, а лобби гостиничного типа уже функционируют и предлагают резидентам качественный консьерж-сервис.



Двор-парк в блоке А площадью 120 соток

Покупка квартиры в резиденции премиум-класса — выгодное инвестиционное вложение. Приобретая недвижимость в центре Ташкента, владелец получает возможность не только сохранить свой капитал, но и приумножить его.



Двор-парк в блоке B площадью 45 соток

Для получения персональной консультации можно посетить офис продаж или позвонить по телефону: (+998) 78−150−22−22.

Адрес офиса продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

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Сайт: mirabad.uz

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