До 28 февраля у покупателей есть возможность выгодно приобрести недвижимость в резиденции Mirabad Avenue и получить при этом:
- предчистовую отделку;
- панорамное остекление высотой 2,5 м;
- потолки высотой 3,3 м;
- возведенные перегородки по индивидуальному дизайн-проекту.
Двор-парк в блоке А площадью 120 соток
Будущие резиденты домов на первой линии также получат в подарок:
- конвекторное отопление;
- центральное кондиционирование от Mitsubishi;
- базовую систему «умного дома».
Шопинг-авеню на первой линии
При условии полной оплаты в феврале Mirabad Avenue предлагает всем скидку в размере 15%.
Кроме того, дома на первой линии уже готовы к заселению: во дворе-парке завершены строительные работы, двухуровневый паркинг готов к эксплуатации, а лобби гостиничного типа уже функционируют и предлагают резидентам качественный консьерж-сервис.
Двор-парк в блоке А площадью 120 соток
Покупка квартиры в резиденции премиум-класса — выгодное инвестиционное вложение. Приобретая недвижимость в центре Ташкента, владелец получает возможность не только сохранить свой капитал, но и приумножить его.
Двор-парк в блоке B площадью 45 соток
Для получения персональной консультации можно посетить офис продаж или позвонить по телефону: (+998) 78−150−22−22.
Адрес офиса продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.
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Сайт: mirabad.uz
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