В течение большей части этой недели резких изменений погоды по Узбекистану не ожидается, сообщила пресс-служба Узгидромета.

До 4 февраля по территории страны ожидается погода без осадков, лишь по южным районам 2 февраля пройдут небольшие дожди.

В ночные и утренние часы местами будут отмечаться туманы. Ветер преимущественно слабый.

Ночная температура воздуха будет в пределах 0…+5 градусов, местами до -2, по северу в начале недели до −4…−7.

Дневная температура с понедельника по четверг будет в пределах +5…10 градусов, местами до +12.

В пятницу начнется резкое падение приземного давления, и температура повысится до +11…+14, по югу будет до +15…+17. Местами ожидается усиление ветра до 17−22 м/с.