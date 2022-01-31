Государственный академический Большой театр имени Алишера Навои озвучил планы на 2022−2026 годы. Подробности об обновлении репертуара, гастролях по стране и за рубежом, организации на базе театра Академии вокала и Творческой мастерской по созданию произведений оперы и балета, а также других инициативах рассказал директор ГАБТа, народный артист Узбекистана Рамиз Усманов.

Пресс-конференцию в театре собрали по случаю выхода 28 января постановления президента Узбекистана «О мерах по дальнейшему развитию оперного и балетного искусства». В ней приняли участие представители Министерства культуры, Государственной консерватории, Государственной академии хореографии, Союза композиторов Узбекистана и хокимията Ташкента.

Постановление главы государства предусматривает улучшение материально-технической базы театральных организаций, подготовку кадров, включая обучение, повышение квалификации и стажировки за рубежом.

Ректор Государственной академии хореографии Узбекистана Шухрат Тохтасимов отметил, что впервые за многие годы ГАБТ получил госзаказ на постановку не менее четырёх национальных и мировых классических произведений оперы и балета в год. Репертуарный план расписан до 2026 года.

«В этом году предстоит поставить легендарный балет „Спартак“ композитора Арама Хачатуряна в хореографии Юрия Григоровича. Основная нагрузка в нём лежит на мужском составе балетной труппы. Значит, уже сейчас нужно приглашать педагогов из московского Большого театра для проведения мастер-классов. Тогда работать над постановкой будет намного проще и эффективнее», — сказал Шухрат Тохтасимов.

Помимо «Спартака», в планах на 2022 год — постановка балета «Джалалиддин Мангуберды» Рустама Абдуллаева, а также две оперы — «Алишер Навои» Мустафо Бафоева на узбекском языке и «Евгений Онегин» Петра Чайковского.

Первый проректор по учебным делам Государственной консерватории Узбекистана, профессор Аваз Мансуров рассказал о создании при ГАБТе Академии вокала и Творческой мастерской по созданию произведений оперы и балета. По его словам, Академия вокала станет следующим после консерватории этапом подготовки оперных исполнителей. Планируется, что заниматься со студентами будут приглашённые специалисты ведущих зарубежных театров оперы и балета. Срок обучения обсуждается.

Творческая мастерская объединит известных и начинающих композиторов, балетмейстеров, театральных режиссёров, художников и декораторов. Их задача — создавать новые произведения на исторические и современные темы.

Согласно постановлению, академия и творческая мастерская будут оснащаться и содержаться за счёт внебюджетных средств театра, меценатской поддержки и благотворительных пожертвований.

С 2022 по 2024 годы планируются гастроли коллектива ГАБТа по регионам Узбекистана — минимум четыре раза в год, а в 2022—2026 годах театр минимум дважды в год будет выезжать за границу.

Помимо гастролей, планируются курсы повышения квалификации, стажировки артистов оперы и балета. По словам Рамиза Усманова, ведутся переговоры с московским Большим театром, петербургским Мариинским театром, Миланской консерваторией и Театром Карло Феличе (Генуя, Италия), а также оперными театрами в Берлине, Мадриде, Вене и Сан-Франциско.

Для поиска талантливой молодёжи в Узбекистане ежегодно будут проводиться республиканские смотры-конкурсы молодых вокалистов, исполнителей балета, а также дирижёров, режиссёров и балетмейстеров. Обладатели гран-при и первого места смогут рассчитывать на поступление в вуз по соответствующему направлению на основе государственного гранта.

Ежегодно 21−27 марта, 1 июня и 1 ноября в ГАБТе объявляются «днями открытых дверей». Посещать театральные представления, выставки и творческие встречи можно будет бесплатно.

Чтобы опера и балет становились популярнее среди населения, а также для укрепления творческих связей с зарубежными театрами, дважды в год, начиная с 2022-го, в стране будут проводить Международный смотр-конкурс молодых оперных исполнителей имени Халимы Носировой и Международный фестиваль оперы и балета «Ташкентская весна».