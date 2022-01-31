В течение 2021 года при оплате проезда в общественном транспорте Ташкента было зафиксировано более 80 тысяч студенческих карт. А общее количество оплат данными картами составило 19,7 млн транзакций.

По итогам 2021 года студенческие карты стали самыми популярными среди льготных транспортных карт. Их доля составила 68%. На втором и третьем месте — пенсионные и ученические транспортные карты с 18% и 14% соответственно.





В течение 2021 года среднемесячное количество оплат студенческими картами составило 1,6 млн транзакций. При этом минимальные значения наблюдались в летний период — июль и август, когда ежемесячный показатель оплат превысил 400 тысяч транзакций. Рекордное использование студенческих транспортных карт наблюдалось в ноябре 2021 года — показатель оплат картами составил 3,1 млн транзакций.

Из всех видов общественного транспорта большинство студентов пользуется автобусами, доля которых составила 67%. Остальные 33% пришлись на подземный транспорт. Среди линий метрополитена наибольшее количество студентов зафиксировано на Чиланзарской линии (54%), меньше — на Узбекистанской (29%) и Юнусабадской (13%) ветках. Менее всего студенты пользуются Кольцевой линией — всего 4%.

По итогам 2021 года самыми популярными станциями среди студентов по количеству транзакций стали «Чиланзар», «Беруний» и «Буюк Ипак йули». Средний показатель оплат транспортными картами на этих станциях превышает все остальные более чем в два раза.

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