Для успеха любого бизнеса, будь то девелопер, продающий недвижимость, или предприниматель, который эту недвижимость приобретает, одним из важнейших качеств является умение адаптироваться. И те, и другие должны уметь приспосабливаться под окружающие условия, желания и потребности потребителей.

Ритейл-парк Alfraganus — это не просто коммерческий проект, а совершенно новый уровень работы с предпочтениями, потребностями и привычками потенциального потребителя. Удивительный по своим масштабам комплекс полностью адаптирован под нынешние реалии.





Более 500 коммерческих помещений от 32 до 3244 кв. м расположатся на первом и втором этажах торгового молла под открытым небом. Каждое помещение имеет индивидуальную входную группу и необходимые технические коммуникации — водоснабжение, газ, вытяжные конструкции и санузлы. Высота потолков составит 6 м и позволит реализовать второй уровень, что даст возможность увеличить ежемесячный доход от аренды. Все помещения ритейл-парка Alfraganus поступают в продажу с арендаторами.

Одними из первых собственников и арендаторов проекта стали бренды Urban Store, Calvin Klein, Karl, NCS, Selfie, Ramiz Kofte, MEDIAPARK, Credit Asia, KFC, Mebel House, Red Tag и еще более 150 местных брендов и зарубежных франшиз.

Считанные месяцы остались до открытия первой фазы и грандиозного запуска нового проекта. Не стоит упускать возможность быть в числе первых, ведь именно первые получают больше всего возможностей и привилегий.

Подробности можно узнать по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес офиса продаж: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. УзБум, ресторан China Town.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Сайт: alfraganus.com

Telegram: t.me/alfraganus_tashkent

Facebook: fb.com/alfraganus.tashkent

Instagram: @alfraganus.uz

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