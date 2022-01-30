Я всегда хотел уехать из Кагана, несмотря на то, что мне нравился менталитет наших людей, наше братство. Мало где можно встретить такое единство народа, когда люди совершенно разных национальностей идут друг за другом до талого и живут с открытыми калитками, потому что закрытые ворота расцениваются как недоверие к соседям.



Это странное явление, которое трудно объяснить и нельзя применить к Ташкенту, где сосед не знается с соседом. Чтобы понять это, нужно родиться и вырасти в Узбекистане. А Ташкент — не Узбекистан. В областях знают страну, а жители столицы знакомы только со столицей и Чимганом — местом тусовки.



Сегодня Каган — городок с населением около 80 тысяч человек. Я очень любил Каган, но всё, что мне нравилось в нём — отголоски прошлого. Коренные жители переезжают в более крупные города, уезжают из страны, а в Каган переселяются семьи из бедных кишлаков. Нет работы, нет развлечений, нет активностей и активистов.



В юности у меня ничего не было. Только брейкданс, которым я занимался профессионально, и отбитое на тренировках тело. Но с этим спортом у меня, к сожалению, не сложилось, потому что нужно было выживать и зарабатывать на жизнь.



Я работаю с 14 лет. Начинал администратором компьютерного клуба, в 15 лет работал на стройке, занимался ремонтами, а в 17 уехал глубоко в пустыню и работал в сфере промышленной рыбалки на озере Аякагытма в Бухарской области. Это, пожалуй, самая тяжёлая работа в мире.