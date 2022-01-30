Я стал водить людей в горы и оберегать природу вместе с командой турбазы. Я считаю наше дело проявлением любви к своей Родине. Мы много делаем для неё, хотя, может быть, это не заметно.
Часть ущелья протяжённостью около 7 км полностью находится под охраной турбазы. Мы охраняем горы и по необходимости спасаем горных туристов. Нам не платят за это деньги. Наша команда защищает эту территорию от пастухов — первая проблема страны, на мой взгляд. Скот истребляет всё на своём пути. Скотоводство уже неизгладимо сказалось на Чимгане. Это способствует не только опустыниванию, но и образованию селей.
Согласно СанПиНам
, выпас скота близ источников питьевой воды запрещён. В сотрудничестве с инспекторами Государственного комитета по лесному хозяйству турбаза препятствует нарушению законодательства пастухами. Но мы можем оберегать природу только в доступных нам границах. В паре километров от территории, которую мы охраняем, на берегу сая пастухи стригут овец, всюду помёт. Ниже по течению стоит водозабор — стратегический объект, — который питает жителей Янгиабада и Дукента.
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