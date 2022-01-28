Наманганский городской суд по уголовным делам 24 января начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего инспектора профилактики УКД №2 ОВД Намангана Сардорбека Отабаева. Об этом сообщается на портале интерактивных услуг Верховного суда Узбекистана.

Согласно материалам дела, экс-сотрудник ОВД обвиняется:

по пунктам «б» и «в» части 3 статьи 168 (мошенничество, совершённое повторно или опасным рецидивистом; с использованием служебного положения);

части 1 статьи 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями);

части 1 статьи 206 (превышение власти или должностных полномочий);

статье 208 (бездействие власти);

пункту «а» части 2 статьи 209 (должностной подлог, совершённый повторно или опасным рецидивистом);

части 2 статьи 238 (подкуп свидетеля или потерпевшего к даче ложных показаний или эксперта к даче ложного заключения, либо переводчика к ложному переводу при производстве дознания, предварительного следствия или при рассмотрении дела в суде, а равно принуждение к лжесвидетельству посредством психического, психологического, физического или иного воздействия на них либо их близких родственников);

части 1 статьи 230−1 (фальсификация (подделка) доказательств) Уголовного кодекса Узбекистана.

Потерпевшим по делу указан Абдулазиз Аббасов. Суд проходит под председательством судьи Бахтиёра Таваккалова.

По данным Kun.uz, подсудимый обратился к судье с ходатайством о полной видеосъёмке процесса представителями СМИ и блогерами. Прокурор просил отклонить ходатайство на основании, что дело связано с МВД и может содержать государственную тайну в этой сфере. Суд разрешил видеозапись судебного заседания, но запретил распространять видеозапись до оглашения приговора во избежание влияния на процесс.

Сардорбек Отабоев на заседании отверг все предъявленные ему обвинения.

Дело бывшего участкового

12 ноября в Facebook появилось видеообращение инспектора профилактики УКД №2 ОВД Намангана старшего лейтенанта Сардорбека Отабаева, где он рассказывает о незаконных действиях руководства отдела внутренних дел.

По его словам, начальник ОВД обязывал инспекторов профилактики оформлять ежедневно по пять административных протоколов, а также два раза в год «устанавливать административный надзор». Сотрудникам, которые не выполняли план, «угрожали увольнением, либо предлагали дать взятку в размере 50 долларов начальнику управления профилактики правонарушений, чтобы тот поставил „галочку“», заявлял участковый в обращении.

Через четыре дня после видеообращения Сардорбек Отабаев был задержан по обвинению в растрате кредитов, оформленных на имена других граждан. В УВД Наманганской области отметили, что подозреваемый записал обращение, чтобы «избежать ответственности».

В Генпрокуратуре сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 209 (должностной подлог) УК и заявили, что «подозреваемый под различными предлогами отказывался явиться на допрос и скрывался, ему было предъявлено заочное обвинение, решением суда от 13 ноября применена мера пресечения в виде заключения под стражу, и он был объявлен в розыск».