Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев единогласно избран председателем правящей в стране партии Nur Otan, говорится в сообщении партии по итогам съезда.

Кандидатуру действующего главы государства представил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Руководить партией должен человек, выдвинутый и поддержанный ею на президентских выборах. Сегодня под руководством президента Казахстана реализуется комплекс важнейших социально-экономических и политических реформ. Партия Nur Otan, обладая всеми необходимыми ресурсами, должна стать надёжным помощником в их осуществлении», — сказал он.

«Я всегда отмечал, что великие цели достигаются в условиях консолидации общества, а также мира, стабильности и согласия в государстве… — продолжил он. — Сегодня мы вступили в четвёртое десятилетие своей независимости. Это время глобальных трансформаций, сложных и ответственных решений. Уверен, что Казахстан успешно справится со всеми вызовами нового времени. Залогом этого будут выступать чёткие цели, политическая воля и, главное, поддержка народа».

Фото: elbasy.kz

В своем выступлении в качестве нового лидера партии Касым-Жомарт Токаев прокомментировал недавние трагические события в Казахстане, сообщила пресс-служба Акорды.

«Компетентные органы проводят расследование для выявления и привлечения к ответственности виновных лиц. Не должно быть сомнений в том, что эта работа будет осуществляться только в рамках закона. Все будет находится под надзором Генеральной прокуратуры и моим личным контролем. Будем непрекословно соблюдать права человека. Больше таких трагедий мы не допустим», — заявил президент.

В своей речи Касым-Жомарт Токаев дал разъяснения «в связи с получившими широкое распространение различными инсинуациями в отношении личности елбасы».

«Наш первый президент внес огромный вклад в построение сильного государства. Он, несомненно, останется в истории нашей родины и мировой истории как основатель Независимого Казахстана. Нельзя отрицать проделанную в интересах страны работу елбасы за 30 лет. Это неуважение к истории», — сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев высказал мнение, что при оценке личности Нурсултана Назарбаева, народ Казахстана, должен объективно полагаться на исторические факты.

«Нурсултан Абишевич Назарбаев является основателем Республики Казахстан и именно в этом качестве останется в отечественной и мировой летописи. Его историческая роль очевидна. Когда в начале 90-х годов известные политики и политологи из-за демографической специфики и неурегулированности границы Казахстана предрекали нашей стране скорый распад, Нурсултан Абишевич Назарбаев в самый тяжелый исторический период взял на себя сложнейшую миссию государственного строительства. Это была действительно крайне нелегкая задача», — сказал президент Казахстана.

Говоря о недостатках в руководстве страной, Президент высказал мнение, что они были присущи и американским, китайским лидерам, и даже первому премьер-министру Сингапура Ли Куан Ю.

«Но народы и правящие круги и Сингапура, и США, и Китая сумели отделить зерна от плевел, поставив достоинства своих руководителей выше недостатков. Ведь давно известно: не ошибается тот, кто не работает», — добавил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что «трагический январь» стал самым суровым испытанием за все годы независимости страны.

«Понимая, что наша страна вступила в очень сложный этап своего развития, я с благодарностью принимаю предложение возглавить партию Nur Otan. Это решение продиктовано готовностью приступить к работе по трансформации партии и консолидации всего общества. При этом как глава государства я буду служить в качестве гаранта открытой и честной политической конкуренции» — сказал он.

«Моя конституционная обязанность — это обеспечение согласованных действий всех ветвей власти и ответственности государственных органов перед народом. Эти обстоятельства, безусловно, предполагают некое дистанцирование президента от деятельности любых партий и движений. Поэтому через какое-то время, возможно, уже к концу этого года, мы вернемся к вопросу о целесообразности моего дальнейшего председательства в партии Nur Otan. Равноудаленный статус главы государства нужно окончательно закрепить в обширном пакете политических реформ», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент напомнил о выдвинутой им повестке модернизации страны. По его мнению, партия Nur Otan должна активно включиться в ее реализацию и выступить настоящим мотором прогрессивных преобразований и обновления Казахстана.

«Для этого Nur Otan должна сама обновиться. Потребуется не косметическая перезагрузка, а кардинальная перестройка всей работы партии», — сказал он.

Наряду с этим, как считает Касым-Жомарт Токаев, партия не должна копировать работу государственных органов. Он заявил, что партия Nur Otan должна заниматься главным образом идеологической и кадровой работой, в нужных случаях — направлять работу госаппарата.

Президент считает необходимым осуществить перезагрузку партийной фракции в Мажилисе, усилить участие партийцев в решении актуальных социально-экономических проблем в регионах, активизировать деятельность общественных приемных, наполнить новым содержанием антикоррупционную стратегию партии, «без сожаления расстаться со всеми приспособленцами, флюгерами, карьеристами, которых достаточно в ее составе».

Отдельный блок в речи Касым-Жомарт Токаев был посвящен деятельности нового фонда «Қазақстан Халқына». Напомним, президент планировал привлечь в него взносы от «группы очень прибыльных компаний и прослойки людей, богатых даже по международным меркам».

Глава государства выразил признательность предпринимателям за денежные вклады в фонд, но отметил, что «некоторые заметные в бизнесе персоны, которые являются частью олигополии и даже ее олицетворением», не спешат участвовать в благотворительной акции, инициированной главой государства.

«Это что: жадность, нигилизм, разгильдяйство или пренебрежение? Во всяком случае, у государства имеется весь набор полномочий, чтобы получить полный ответ на этот вопрос. Со своей стороны, планирую выпустить специальный указ, регламентирующий процесс благотворительности со стороны крупного бизнеса», — сказал он.

В завершение выступления Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что на посту президента и в работе партии будет придерживаться принципа верности интересам страны.

«Nur Otan — главная политическая сила страны. Поэтому за будущее Казахстана, прежде всего, отвечает наша партия. Каждый из нас должен работать, глубоко осознавая эту ответственность. По сути, Nur Otan должен быть партией государственников. Члены организации должны ставить интересы государства превыше всего», — резюмировал председатель партии.