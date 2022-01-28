Казахстанский оператор по управлению электрическими сетями KEGOC опубликовал подробное разъяснение причины отключения электроснабжения единой энергосистеме Центральной Азии, затронувшей южные области Казахстана, многие области Узбекистана и весь Кыргызстан.

По данным оператора, 25 января в 11:59 по времени Нур-Султана (10:59 по Ташкенту) «в Узбекистане из-за короткого замыкания отключились 6 энергоблоков на Сырдарьинской ТЭС, с суммарной потерей генерации более 1500 МВт».

«Возникший дефицит мощности в энергосистеме Узбекистана привел к несанкционированному отбору мощности из энергосистемы Казахстана, подключенной к параллельной работе с энергосистемами Узбекистана и Кыргызстана. В результате произошел „наброс“ мощности на транзит 500 кВ „Север — Восток — Юг Казахстана“ с последующей его перегрузкой», — говорится в сообщении.

Для недопущения повреждения энергетического оборудования и погашения южных областей страны автоматика разделила транзит с переводом Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областей на изолированную работу.

В KEGOC отметили, что благодаря работе противоаварийной автоматики все электростанции в южных областях Казахстана остались в работе, продолжая электро- и теплоснабжение потребителей суммарной мощностью порядка 1500 МВт.

«Тем самым было предотвращено полное погашение потребителей южной зоны Казахстана. Ввиду отсутствия передачи мощности по транзиту 500 кВ „Север — Восток — Юг Казахстана“ вынужденные ограничения составили порядка 1800 МВт», — говорится в сообщении.

При этом «энергосистемы Узбекистана и Кыргызстана полностью погасли, с отключением всех электростанций и потребителей». По данным KEGOC, в энергосистеме Узбекистана отключенная нагрузка составила порядка 9600 МВт (100% потребления), в Кыргызстане — около 2600 МВт (100% потребления).

В рамках восстановления единая энергосистема Казахстана оказала помощь энергосистемам Узбекистана и Кыргызстана путём подачи напряжения на электростанции этих стран, что позволило им начать восстановительные мероприятия, отметили в компании.

«Необходимо отметить, что произошедшая авария не связана с деятельностью потребителей, осуществляющих цифровой майнинг», — подчеркнули в KEGOC. При этом в условиях дефицита электроэнергии согласно действующему законодательству в Казахстане снижены плановые поставки электроэнергии майнинговым дата-центрам.

В качестве справки в KEGOC сообщили: «Единая энергосистема Республики Казахстан работает параллельно в энергообъединении стран СНГ и других стран, связанных межсистемными линиями электропередачи и объединённых единым технологическим режимом. Для каждой из стран это дает колоссальную экономическую выгоду. Параллельная работа позволяет продавать или покупать излишки электроэнергии в соседних странах, что приносит экономическую выгоду всем системам».

«Параллельная работа сопредельных энергосистем позволяет сократить затраты на строительство и содержание сетевой инфраструктуры, резервов генерации, благодаря тому, что параллельно работающие энергосистемы частично покрывают свои потребности по передаче электроэнергии, резервной генерирующей мощности за счёт соседей», — отметили в компании.

Напомним, что ещё 25 января заместитель председателя правления KEGOC Бакытхан Жазыкбаев в интервью программе «Настоящее время» заявил, что на Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане произошла авария, которая вывела из строя 4 энергоблока станции. Это привело к увеличению нагрузки на энергосистему Казахстана.

26 января начальник управления Министерства энергетики Узбекистана Абдумалик Назиров подтвердил, что на Сырдарьинской ТЭС произошла неисправность: «Была потеряна большая мощность в 1600 МВт (общая мощность ТЭС — 3200 МВт — ред.). В результате [срабатывания] противоаварийной защиты производственные мощности во всей республике были отделены от системы».

В марте 2021 года на Сырдарьинской ТЭС начался третий этап модернизация, 13 января сообщалось о проводимой цифровой трансформации теплоэлектростанции.

В четверг эксперт по электроэнергетике из Казахстана Петр Своик в интервью «Газете.uz» также сообщал, что авария произошла на Сырдарьинской ТЭС. Он также пояснил, как устроено энергокольцо региона и может ли кризис повториться.

Министерство энергетики Узбекистана в пятницу сообщило, что правительственная комиссия под председательством премьер-министра продолжает расследование причин происшествия. «По результатам работы комиссии будет официально опубликована информация», — говорится в сообщении.