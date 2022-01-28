InfinBANK состоял в ассоциированном членстве Visa с 2014 года. Однако переход на собственный процессинг карт изначально был в числе приоритетных планов финансового учреждения, так как его отсутствие создавало некоторые сложности в реализации карточной политики банка. В частности, это отражалось на скорости и качестве оказываемых услуг клиентам.

Собственный процессинг позволяет банку вести независимую карточную политику, устанавливать прямые партнерские отношения с международными платежными системами Visa и UnionPay, а также автоматизировать бизнес-процессы по выпуску карт.

Процесс построения собственной системы процессинга был запущен в 2020 и завершился в 2021 году. Банк провел тендер на закупку программно-аппаратного комплекса, оборудования, программного обеспечения и криптографического устройства, в котором приняли участие известные специализированные компании — Tieto, Compass Plus, TSYS, OpenWay Group, BPC Group, а также Oracle, Cisco и другие. По его итогам поставщиком платформы для обслуживания карточных и платежных решений стала компания OpenWay Group — глобальный поставщик высокотехнологичных решений и профессиональных сервисов для развития платежного бизнеса со штаб-квартирой в Брюсселе (Бельгия) и офисами по всему миру, работающий на рынке карточного процессинга и электронных платежей с 1995 года. Среди клиентов компании — «Сбербанк», «Газпромнефть», «Народный банк Казахстана» (Halyk Bank), Raiffeisen Bank International и другие.

Программное обеспечение для базы данных поставила компания Oracle, серверное оборудование — Cisco, а поставщиком криптографического оборудования стала компания HSM Thales, которая является надежным производителем и одной из ведущих на рынке по своим направлениям.

В результате большого труда и стараний команды банка 1 декабря 2020 года АКБ InfinBANK официально стал принципиальным членом платежной системы Visa и запустил свой процессинг 15 ноября 2021 года.

Преимущества от запуска независимого процессинга банковских карт в ближайшее время почувствуют все клиенты InfinBANK. Это положительно скажется на качестве и скорости предоставляемых услуг, а также на ассортименте банковских продуктов. В частности, есть все условия для реализации таких проектов, как выпуск кредитных и виртуальных карт, услуги Visa Direct, усиление безопасности средств клиентов путем внедрения 3D-secure и программы фрод-мониторинга, которая помогает пресечь подозрительные транзакции по карте. Дополнительным удобством станет услуга по доставке банковских карт клиентам.

На правах рекламы.