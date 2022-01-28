Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 января выступил на первом саммите «Индия — Центральная Азия», сообщила пресс-служба главы госудаства.

В своем выступлении он предложил определить в качестве стратегических ряд приоритетов в региональном сотрудничестве.

«Первый приоритет — развитие человеческого капитала через активное взаимодействие в области образования и здравоохранения на основе широкого внедрения передового опыта, знаний и технологий Индии», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Президент предложил расширять сеть многопрофильных медицинских центров, открытых индийскими партнёрами в стране, создавая новые клиники при филиалах медицинских университетов Индии в Узбекистане.

«В целях углубления сотрудничества с Индией в сфере здравоохранения считаем важным продвигать совместные проекты по выпуску фармацевтических препаратов, ускорить взаимное признание сертификатов о вакцинации, запустить программы подготовки врачей-вирусологов, на основе учений аюрведы и практики йоги, а также трактатов Ибн Сины широко внедрять методы традиционной медицины, которая будет дополнять достижения современного здравоохранения», — заявил глава государства.

Для системной реализации этих инициатив он также предложил ежегодно проводить Форум здравоохранения «Индия — Центральная Азия».

Шавкат Мирзиёев напомнил, что сегодня в Узбекистане действуют три индийских университета, в которых обучаются порядка 4000 студентов. Кроме того, компании Индии начали инвестировать в создание в стране международных школ по программе «IB». Внедряется индийская методика языкового обучения.

Для углубления взаимодействия в сфере образования президент предложил разработать «дорожную карту», ориентированную на открытие филиалов вузов и центров профессионального образования, налаживание научного и академического обмена, поддержку инновационных разработок и стартапов.

Президент также заявил, что в ближайших совместных планах Узбекистана и Индии — экспорт на рынки третьих стран программных продуктов и услуг, включая аутсорсинг бизнес-процессов.

Для развития регионального сотрудничества в IT-сфере Шавкат Мирзиёев предложил разработать программу действий по таким направлениям, как внедрение цифровых инноваций, фин-тэк и блокчейн-технологий, обеспечение кибербезопасности, подготовка специалистов.

«Для практической реализации данной инициативы готовы задействовать платформу узбекско-индийского Центра информационных технологий имени Джавахарлала Неру», — сказал он.

Вторым важнейшим стратегическим приоритетом взаимодействия является углубление экономического партнёрства, заявил глава государства.

В целях стимулирования прямых контактов на уровне бизнеса и регионов двух стран Шавкат Мирзиёев предложил придать новую динамику деятельности Делового совета «Индия — Центральная Азия».

Совет должен активно содействовать налаживанию долгосрочных партнёрских связей между нашими предпринимателями для выявления новых точек роста в сфере инвестиций и торговли на основе фактора взаимодополняемости.

«Вместе с тем, основным сдерживающим фактором в динамичном развитии наших экономических отношений остается отсутствие прямого наземного транспортного сообщения между Индией и Центральной Азией. В этой связи мы приступили к проработке нового коридора через порт Чабахар. Этот порт может и должен стать ключевым звеном в доставке грузов между нашими странами в рамках инициативы „Север — Юг“», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Глава государства также поддержал предложение о запуске формата встреч министров транспорта двух стран и предложил в повестку дня первого заседания министров включить вопросы разработки программы развития сети «сухих» портов, предоставления зеркальных скидок и льготных тарифов при грузоперевозках, упрощения процедур таможенного оформления грузов.

Президент заявил, что Узбекистан намерен присоединиться к Международному солнечному альянсу, созданному по инициативе премьер-министра Индии.

«Предлагаем предметно обсудить вопросы регионального сотрудничества в области „зелёной“ энергетики в ходе международного форума, который пройдёт под эгидой Организации Объединённых Наций в сентябре этого года в Приаралье», — сказал он.

Третье приоритетное направление — это сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере, отметил президент.

Он предложил выработать совместную программу мероприятий, которая предусматривает сотрудничество музеев, организацию выставок и конференций, в том числе в онлайн-формате, цифровизацию фондов рукописей и создание совместных виртуальных библиотек, изучение общего историко-археологического наследия.

В год 30-летия установления дипломатических отношений с Индией президент также предложил провести в странах Центральной Азии Неделю индийского кино и Фестиваль индийской культуры.

«Важнейшим условием успешной реализации намеченных нами планов является обеспечение региональной безопасности и стабильности, — подчеркнул Шавкат Мирзиёев. — В центре нашего общего внимания остаётся сложная ситуация в Афганистане. Важно не допустить усугубления гуманитарного кризиса, а также содействовать мирному процессу в стране. Это откроет новые возможности для реализации важных инфраструктурных проектов, которые будут способствовать обеспечению мира в Афганистане и усилению взаимосвязанности между Центральной Азией и Индией».

В завершении своего выступления президент отметил, что Узбекистан поддерживает итоговую Делийскую декларацию.