27 января в Университете журналистики и массовых коммуникаций (UzJOKU) состоялась презентация Студенческого пресс-клуба. На мероприятии выступили ректор UzJOKU Шерзодхон Кудратхожа, заместитель директора Агентства по делам молодежи Дильнозахон Каттаханова и начальник отдела по развитию стартап-экосистемы Фаррух Максумов. Презентованный гостям и студентам университета пресс-клуб представляет собой инкубационный коворкинг-центр, деятельность которого будет направлена на предоставление возможностей студентам активно развивать свои навыки и таланты. В пресс-клубе планируется проведение студенческих заседаний, онлайн и офлайн семинаров и лекций, дискуссионных встреч со специалистами различных сфер.





«Компания Huawei сотрудничает с Университетом журналистики и массовых коммуникаций с момента подписания меморандума в 2019 году. За эти годы нами были реализованы совместные проекты, направленные на поддержку молодых талантов. Студенческий пресс-клуб стал одним из таких проектов, позволив будущим специалистам сферы журналистики улучшать свои знания в современном и технологически оснащенном пространстве. Коворкинг-центр также станет отличным местом для ознакомления и обсуждения возможностей по освещению основных трендов IT-сферы, подготовке молодых IT-журналистов, развитию внедрения IT в медиа-производство», — отметил заместитель директора Huawei в Узбекистане Го Вэйлай.





Следуя целям предоставить возможности доступа к образованию за счет технологических решений, а также во исполнение своей корпоративной социальной ответственности компания Huawei в Узбекистане активно участвует в поддержке университетов и школ. В прошлом году компанией был проведен ряд образовательных проектов, таких как Seeds for the Future для студентов IT-вузов, а также конкурс на выявление талантов среди учащихся специализированной школы №59 по изучению китайского языка.





В 2020 году Huawei и Университет журналистики и массовых коммуникаций провели совместный конкурс для журналистов «ИКТ-обозреватель Узбекистана», в рамках которого будущие и уже состоявшиеся журналисты раскрывали темы цифровых технологий.

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