В четверг в Узбекистане было подтверждено 1186 случаев коронавируса, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Это на 69 случаев больше, чем днём ранее (1117).

Общее количество случаев, зарегистрированных с начала пандемии, превысило 219 тысяч.

В Ташкенте 27 января было выявлено 503 случая, в Ферганской области — 129, в Ташкентской — 124, в Каракалпакстане — 67, в Хорезмской области — 56, в Самаркандской — 50.

Количество подтверждённых за день случаев пневмонии составило 216, что на 91 больше, чем днём ранее (125)

В течение дня отмечено 3 случая смерти от осложнений, вызванных коронавирусом. Общее количество официально зарегистрированных случаев смерти составляет 1554.