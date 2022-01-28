В суете рабочих будней, бесконечных пробок и домашних дел порой совсем не получается отдохнуть, уделить время себе, близким и набраться сил. Ведь так часто тишину и покой могут нарушить шумные соседи, которые затеяли ремонт, или нескончаемый поток автомобилей за окном.

Оптимальным решением может стать переезд в собственный дом, где всегда будет царить такая атмосфера, которую вы создадите сами — тишина и покой, яркие цветники во дворе и семейные ужины в беседке.

Sizning Shahardagi Hovlingiz — это коттеджный комплекс закрытого типа, расположенный всего в нескольких минутах от сквера Амира Темура. Охраняемая территория, обслуживание управляющей компании, продуманный ландшафт с минипарком и фонтанами — это лишь малая часть преимуществ, которые получат будущие резиденты комплекса.





Проект представлен участками площадью от 2 до 2,5 соток, на которых уже сейчас строятся современные коттеджи площадью от 135 до 194 кв. м. Такие дома рассчитаны на пять и шесть жилых комнат, несколько санузлов и просторную кухню с панорамным остеклением.

27 января девелопер Bizning Uylar открыл продажи новой фазы, которая представлена всего 14 участками c возможностью приобретения в рассрочку. Не стоит упускать выгодное предложение и возможность ощутить совершенно новый уровень комфорта.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес офиса продаж: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. УзБум, ресторан China Town.

Сайт: hovlingiz.uz

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