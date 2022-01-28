28 января абоненты мобильного оператора Unitel (Beeline) столкнулись с недоступностью услуги интернета с 9:42 до 10:21 по всей сети.

По данным Государственной инспекции «Узкомназорат», причиной стал программный сбой на опорных свитчах сети передачи данных.

На данный момент сбой устранён. «Узкомназорат» выдал предписание о принятии мер по недопущению повторения подобных случаев в будущем, говорится в сообщении.

В пресс-службе Beeline Uzbekistan сообщили, что ограничения в работе мобильного интернета наблюдались у части клиентов.

«За причиненные неудобства всем клиентам Beeline будут начислены 500 Мб», — сообщили в компании.