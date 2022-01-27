Transparency International, неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией, опубликовала отчет по итогам 2021 года, сообщил Spot.

Как и год назад, Восточная Европа и Центральная Азия оказались на предпоследнем месте по восприятию коррупции. Пандемия COVID-19 усугубляет ситуацию с правами и свободами во многих странах, указывают авторы исследования.

Лидерами в регионе являются Грузия (45-е место в рейтинге из 180 позиций с 55 баллами из 100 возможных), Армения (58-е место, 49 баллов) и Черногория (64-е место, 46 баллов). Беларусь потеряла сразу 6 баллов за год (82-е место, 41 балл).

Кыргызстан (144-е место, 27 баллов), Таджикистан (150-е место, 25 баллов) и Туркменистан (169-е место, 19 баллов) относятся к отстающим.

Узбекистан занял 140-е место с 28 баллами. За год республика поднялась на 6 позиций, улучшив результаты на 2 балла — в 2020 году она заняла 146-е место. В 2019 году страна получила 153-е место, в 2018 году — 158-е, в 2017 году — 157-е место, а в 2016 году — 156-е.

Узбекистан подаёт соседям пример пресечения злоупотреблений в госорганах, отмечается в докладе. За последние годы правительство провело ряд важных антикоррупционных реформ, а также обозначило предотвращение коррупции одним из приоритетов.

Первое место (88 баллов) разделили Дания, Финляндия и Новая Зеландия. Следом идут Норвегия, Сингапур и Швеция (85). Худшие показатели у Сомали, Сирии и Южного Судана.

Как отмечают авторы, власти многих стран региона под прикрытием пандемии ограничили свою подотчётность, свободу слова и прозрачность информации. Кроме того, был ослаблен контроль за государственными расходами и использованием иностранной помощи.

Исследование показывают, что коррупция подрывает реализацию демократических прав и функционирование демократических институтов. Публикации «архива Пандоры» продемонстрировали, как незаконно полученные активы «отмываются» через офшорные компании в развитых странах.

Непрозрачность мер против COVID-19 затрудняет отслеживание средств, выделяемых на борьбу с пандемией, в результате сложно проверить, доходит ли помощь до получателей, говорится в докладе. Авторы подчёркивают важность системы сдержек и противовесов, а также обеспечения честности и неподкупности.