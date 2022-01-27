Instagram
Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»
Музей будет жить
Как проходит реконструкция столичного музея паровозов
С июня 2021 года в Ташкентском музее железнодорожной техники ведутся ремонтные работы. Музей намеренно не закрывали для посетителей на время реконструкции. Корреспондент «Газеты.uz» Наталья Силкина поговорила с директором учреждения о пополнении коллекции, реконструкции и будущем музея.
Музей с историей
История Ташкентского музея железнодорожной техники, который в народе называют «музеем паровозов», начинается в 1988 году – в год 100-летия Среднеазиатской железной дороги. Тогда на Северном вокзале Ташкента была продемонстрирована коллекция локомотивов, работавших ранее на этой железной дороге. Выставка вызвала всеобщее внимание и интерес. По просьбам жителей и гостей столицы администрация города решила сохранить выставку, сделав её постоянной. Так, 4 августа 1989 года в День железнодорожника состоялось торжественное открытие музея железнодорожной техники.

Ветеран труда тепловозного депо «Ташкент-1» М. А. Рахимов (первый слева) проводит экскурсию на выставке, посвящённой 100-летию Среднеазиатской железной дороги на центральном вокзале Ташкента, 1988 год

Фото: Государственный архив кинофотофонодокументов

Сегодня в коллекцию экспонатов музея входят десятки паровозов и тепловозов, а также несколько электровозов и образцы ремонтно-строительной техники прошлого века. На территории музея действует узкоколейная железная дорога, по которой можно осуществить обзорную экскурсию.

Один из экскурсоводов выставки, посвящённой 100-летию Среднеазиатской железной дороги на центральном вокзале Ташкента, 1988 год

Фото: Государственный архив кинофотофонодокументов

Известный исследователь транспорта, член Русского географического общества и автор веб-энциклопедии transsib.ru Сергей Сигачев отметил «Газете.uz», что ташкентский музей паровозов весьма уникален. В экспозиции музея немало редких экземпляров.
«Например, ленд-лизовский тепловоз серии “Да” компании ALCO, поставленный из США в 1944-45 годах в количестве 68 экземпляров. Что касается двухэтажного вагона с панорамным обзором, имеющегося в экспозиции ташкентского музея, то на сегодня он вообще единственный сохранившийся».
С ноября 2016 года директор музея – Сойибжон Хужаев. До этого он работал во Дворце культуры железнодорожников, где занимался общественной деятельностью. «Газета.uz» поговорила с ним о ходе реконструкционных работ и будущем музея.
Время перемен
«Мне всегда нравилась культурная и общественная деятельность. Поэтому, когда руководство компании "Узбекистон темир йуллари" предложило стать директором Ташкентского музея железнодорожной техники, я с радостью согласился», — признаётся Сойибжон Хужаев.
По его словам, для него как для нового руководителя с самого начала было принципиально важно вдохнуть новую жизнь в музей и добиться его обновления и реконструкции.
«В 2017 году по инициативе нашей команды был разработан проект полной реконструкции музея. Он предусматривал создание второго входа в музей со стороны моста на пересечении Малой кольцевой дороги и улицы Фаргона йули, полное облагораживание территории, строительство детской площадки, зон отдыха и развлечений, – рассказывает Сойибжон Хужаев. – Проект понравился руководству “Узбекистон темир йуллари”. Но тогда они занимались строительством метро в Ташкенте, поэтому [реконструкцию] отложили в долгий ящик».
реклама
реклама
Директор отметил, что первый проект оценивался в 15 млрд сумов. Это делало его реализацию крайне затратной затеей. Позже появилось второе предложение по реконструкции. Оно, в отличие от первого, не предусматривало внесение кардинальных изменений в концепцию музея и его коллекции.
«Когда мы повторно дали проектный запрос дизайнерским бюро, к нам поступили различные предложения по реконструкции музея, вплоть до ноу-хау решений. Но мы искали наиболее реальные, которые можно осуществить в реальные сроки. Современные технологии нужно вводить поэтапно. Ведь ими нужно уметь пользоваться, всех их функционалом, как сотрудникам музея, так и его посетителям. Если мы принесем в музей сразу все последние технологии – получится коллапс», – говорит директор.
Поэтому реконструкцию решили проводить постепенно, с поэтапным выделением бюджета со стороны УТЙ. По плану, к 2025 году музей должен постепенно поменять свой облик и стать современным и технологичным.
«Поэтапные работы хороши тем, что не придётся полностью закрывать музей, – говорит Сойибжон Хужаев. – В 2020 году, когда в музее шли сварочные работы и он был закрыт, народ пустил слух о его сносе и продаже. Люди меня часто спрашивали: “Правда ли, что на месте музея будет построен бизнес-центр?”. Много времени уходило на ответы. Поэтому в этот раз мы решили все делать при открытых дверях».
По словам директора, первый этап реконструкции планируется закончить к Наврузу. К марту должны завершиться все бетонные работы: планируется проложить тротуар, построить детскую площадку с маленьким паровозом-горкой и оградить бордюром каждый экспонат. Сойибжон Хужаев объяснил последнее решение мерами безопасности и охраной экспонатов. Интерактивными останутся лишь пять из них.
«К весне откроем для просмотра ещё два паровоза (сейчас открыты три – ред.), чтобы посетители могли не только потрогать их руками, но и полностью изучить изнутри», – заверил директор.
Сегодня коллекция музея насчитывает 45 экспонатов: 12 паровозов, 18 тепловозов, 3 электровоза, а также различные типы вагонов и ремонтно-строительной техники прошлого века, произведённых в различных странах.

В 2020 году на один паровоз стало меньше. Паровоз «Ов» (овечка) 1914 года – старинный экспонат музея – перевезли в столичный «Парк Победы». На его месте в музее паровозов появилась зелёная зона.

Сойибжон Хужаев уточнил, что общая площадь реконструкционных работ составляет более 15 тысяч кв. м. Согласно смете, расходы составят 1,4 млрд сумов. Из них на сегодняшний день израсходовано 300 млн сумов.
«Уложиться планируем в три-пять этапов и приблизительно в 10 млрд сумов, чтобы к 2025 году у нас появился музей, соответствующий современным стандартам и требованиям, — сказал директор. — А пока нужно облагородить всю территорию и следующим этапом, если одобрит руководство, построить отдельное двухэтажное здание».
реклама
реклама
В этом здании, по мнению Сойибжона Хужаева, могла бы разместиться коллекция исторических артефактов, которая соседствовала бы с интерактивными инсталляциями. По задумке, второй этаж (на первом разместится администрация) может стать площадкой для современных образовательных программ, мероприятий, лекций и показов тематического кино.
«Нам очень нужно это здание, поскольку нам есть что показать. Люди приходят в музей, смотрят на экспонаты, но не все понимают всю их историческую мощь и общественное значение, – говорит директор. – И даже таблички с сопроводительными сведениями об экспонатах расскажут о них лишь небольшую часть. Но если мы сможем организовать интерактивное пространство, то наш музей станет тем самым местом, где взрослые и дети смогут глубже познакомиться с историей железных дорог и рельсового транспорта, узнать о железнодорожных профессиях, увидеть старинный железнодорожный фонарь, телефон, часы. Все эти предметы у нас есть, но их негде разместить».
Пополнять коллекцию предметов и артефактов рассчитывается и благодаря неравнодушным посетителям, у которых по счастливой случайности могут храниться исторические предметы. Многие музеи мира практикуют подобный способ пополнения своих фондов.

Кроме того, в планах Ташкентского музея железнодорожной техники —пополнить коллекцию паровозов двумя-тремя экспонатами. Место для них есть. К тому же уже найден старый паровоз в Коканде. Какой – Сойибжон Хужаев утаил специально.
«Как только приведём его в порядок и выставим в музей, вы сразу всё увидите», — заверяет он.
Сейчас возле экспонатов нет информационных табличек. Они все на переделке, поскольку раньше на них была представлена информация только на узбекском (кириллица) и русском языках. Таблички появятся к марту и будут на трех языках: узбекском (латиница), русском и английском. По словам директора, в течение трёх лет появятся и сенсорные информационные киоски.

Говоря об озеленении территории музея, директор отметил, что в прошлом году здесь появились павловнии – многолетние высокорослые деревья, высотой до 30 метров. За счёт крупных листьев эти тенистые деревья защитят посетителей в знойные дни.
Из зелёного в чёрный
В июле 2021 года в музее покрасили все экспонаты и решётки. По словам Сойибжона Хужаева, это было сделано, чтобы музей, несмотря на ремонтные работы, выглядел ухоженным.

Поскольку экспонаты находятся под открытым небом, для покраски нужна качественная антикоррозионная краска. На ней экономить не стали. «Взяли самую хорошую с гарантией на год», — заверил директор.

Первый и, пожалуй, главный экспонат музея – советский пассажирский паровоз СУ 250-94. В мире их всего чуть больше 250 штук. Где-то они пошли на металлолом, а здесь он стоит легендой – один на всю Центральную Азию. Именно вокруг этого паровоза идут споры касательно его соответствия историческому облику.
Исследователь транспорта Сергей Сигачев обратил внимание, что музей небрежно подошёл к окраске экспонатов. По его словам, все пассажирские паровозы в Советском Союзе окрашивались в зеленый цвет, а грузовые — в чёрный.
«Однако в музее паровоз СУ почему-то покрасили в «грузовой» чёрный цвет. Очень хотелось бы, чтобы такие грубые ошибки были исправлены, это не так уж сложно сделать. Музейщики должны внимательно относиться к окраске, к отображению деталей своей техники. Использовать именно те цветографические схемы, какие [использовались для этой техники в свою эпоху]. Всё это есть в Сети, есть в специальной литературе, и нужно технику приводить в соответствие своим эпохам».
Директор музея Сойибжон Хужаев рассказал, что до 2021 года паровоз СУ 250-94 был окрашен в родной зелёный цвет.
«Нельзя сказать, что это прямое нарушение исторического вида, так как первые паровозы были черного цвета, — сказал директор. — Однако в прошлом году руководство УТЙ пошло на эксперимент и из соображений практичности предложило перекрасить СУ из зелёного в чёрный. Также был перекрашен из голубого в чёрный ещё один пассажирский паровоз – П36».
По словам Сойибжона Хужаева, содержание экспонатов в чёрном цвете обходится музею дешевле.
«Зелёный и голубой цвета выцветают быстрее, поэтому и перекрашивать экспонаты нужно каждые два-три месяца. По предварительным подсчётам, для покраски одного паровоза нужно около 40 кг краски. Это примерно 2 миллиона сумов, – рассказал директор. – Признаюсь, многим посетителям больше нравился зелёный СУ. Возможно, в этом году руководство решит обратно перекрасить паровозы в прежние цвета».
реклама
реклама
В театре главный – зритель, в музее — посетитель
В 2019 году музей посетили рекордные за всё время 36 тысяч человек. В 2020 году их число снизилось из-за пандемии, а год спустя музей принял чуть более 22,5 тысяч человек. Сойибжон Хужаев рассказал, что в основном приходят жители столицы, причём чаще — семейными парами. До пандемии нередко приходили и иностранные туристы.

Сегодня стоимость входного билета составляет 3000 сумов для детей до 18 лет и 6000 сумов — для взрослых. Дети до 7 лет проходят бесплатно. Кроме того, вход для всех несовершеннолетних бесплатный по вторникам и пятницам. Обычно в эти дни приходят школьники.
«Важной для меня задачей как для руководителя является увеличение доходов музея в результате собственной деятельности. Хотим, чтобы музей зарабатывал более 100 млн сумов в год», – делится Сойибжон Хужаев.
В прошлом году музей договорился с крупными туристическими компаниями, чтобы те приводили туристов. В планах на этот год – договориться с большинством ташкентских школ о бесплатных экскурсиях в музей.
Директор уверен, что такие культурные походы развивают детей больше, чем походы в кафе и торговые центры. Кроме того, за счёт школьных экскурсий можно популяризировать семейные походы в музей и увеличить его прибыль.
«На мой взгляд, сегодня музеи Узбекистана переживают системный кризис. Они воспринимаются обществом как отсылка к чему-то древнему и устаревшему, — считает директор. — Не многие из них могут конкурировать с зарубежными братьями, а полная реконструкция и обновление затронули их меньшую часть. Считаю, что в некоторой степени возникновение кризисной ситуации лежит на самих руководителях музеев, которые должны любить свою работу. Нужно менять подходы».
Чем больше уникальных экспонатов хранится в музее, тем выше общественный интерес и внимание к нему, отметил Сойибжон Хужаев.
«У нас их – большинство. Хочу, чтобы наш музей под открытым небом превратился в один из лучших музеев железнодорожной техники в СНГ. Это наша история и гордость, поэтому музей должен жить. И в скором времени он заиграет всеми новыми красками».
Текст подготовила Наталья Силкина
Авторы фотографий: Евгений Сорочин, Государственный архив кинофотофонодокументов.

Все права на текст и графические материалы принадлежат изданию «Газета.uz». Запрещается любое использование графических и иных материалов, размещенных на сайте www.gazeta.uz, принадлежащих «Газета.uz» и иным третьим лицам.


Знаете что-то интересное и хотите поделиться этим с миром? Пришлите историю на sp@gazeta.uz

Комментарии

Отправить Выйти Отменить От: Осталось 6000 символов.

Авторизация на Газета.uz

Авторизуйтесь на сайте, чтобы получить доступ к дополнительным возможностям.