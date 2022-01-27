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«Нам очень нужно это здание, поскольку нам есть что показать. Люди приходят в музей, смотрят на экспонаты, но не все понимают всю их историческую мощь и общественное значение, – говорит директор. – И даже таблички с сопроводительными сведениями об экспонатах расскажут о них лишь небольшую часть. Но если мы сможем организовать интерактивное пространство, то наш музей станет тем самым местом, где взрослые и дети смогут глубже познакомиться с историей железных дорог и рельсового транспорта, узнать о железнодорожных профессиях, увидеть старинный железнодорожный фонарь, телефон, часы. Все эти предметы у нас есть, но их негде разместить».