Ветеран труда тепловозного депо «Ташкент-1» М. А. Рахимов (первый слева) проводит экскурсию на выставке, посвящённой 100-летию Среднеазиатской железной дороги на центральном вокзале Ташкента, 1988 год
Фото: Государственный архив кинофотофонодокументов
Один из экскурсоводов выставки, посвящённой 100-летию Среднеазиатской железной дороги на центральном вокзале Ташкента, 1988 год
Фото: Государственный архив кинофотофонодокументов
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