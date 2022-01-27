Приятной новостью для жителей Ташкента стало открытие нового комфортабельного офиса, который расположился в центральной оживленной части Ташкента. Отделение офиса расположено по адресу: ул. Шота Руставели, 12А, в здании БЦ Grand, недалеко от «Узпахтасаноат» и гостиницы Grand Mir.





В рамках стратегии по расширению доступности финансовых услуг Tenge Bank осуществляет меры по открытию компактных офисов, оказывающих все виды банковских услуг. В 2021 году было открыто 12 новых офисов, 8 из которых расположились в регионах Узбекистана.





«В новом отделении, которое имеет столичное название ЦБУ „Ташкент“, предоставляются абсолютно все виды услуг как бизнесу, так и частным лицам. Малые предприятия смогут получать кредиты на оборотный капитал и на приобретение автотранспорта для бизнеса. Физические лица всего за час смогут выбрать автомобиль, приобрести его в кредит и оформить страховой полис. А получить бесплатную карту с микрозаймом можно всего за 10 минут. Также сейчас осуществляется размещение банкоматов с функцией круглосуточного обмена валют», — сообщил председатель правления Tenge Bank Талгат Аюпов.





Следующим шагом развития доступности банковских услуг от Tenge Bank станут географическое расширение присутствия в регионах Узбекистана, запуск нового мобильного приложения для бизнеса и частных лиц, а также выпуск карт Mastercard с гарантированным кешбэком.

АКБ Tenge Bank — универсальный банк, оказывающий финансовые услуги всем категориям корпоративных и розничных клиентов с использованием современных банковских технологий. Банк является 100-процентно дочерним банком АО «Народный Банк Казахстана» (Halyk Bank).

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