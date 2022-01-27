В ближайшие два дня, 28−29 января, на территорию Узбекистана через Каспийское море и Туркменистан ожидается вторжение влажной и прохладной воздушной массы с районов Ирана, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Местами по стране ожидается усиление ветра: 28 января по Каракалпакстану, Хорезмской, Ташкентской, Самаркандской и Сырдарьинской областям до 17−22 м/с, аналогично и по Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской и Джизакской областям, но там в отдельных районах возможны порывы до 25−28 м/с.

В субботу, 29 января, по Сурхандарьинской, Ферганской, Наманганской, Андижанской областям до 17−22 м/с.

В эти дни местами по Узбекистану пройдут дожди, в отдельных районах возможен переход в снег. В предгорных и горных районах также ожидаются дождь и снег, местами сильные.

Ранее синоптики также предупредили, что усиление ветра до 17−22 м/с ожидается в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Там возможна пыльная буря и пыльная мгла.