В скором времени планируется открытие филиала известной офтальмологической клиники им. Святослава Федорова на базе Medion. В ней будут проводиться различные виды глазных операций.
Опытные зарубежные специалисты будут проводить комплексное обследование пациентов.
В комплекс обследования входят:
- авторефрактокератометрия;
- визометрия (проверка остроты зрения) с коррекцией;
- тонометрия (проверка внутриглазного давления);
- оптическая биометрия;
- биомикроскопия переднего отрезка;
- медикаментозный мидриаз (расширение зрачка);
- оптическая когерентная томография сетчатки;
- офтальмоскопия (осмотр глазного дна в условиях мидриаза);
- ультразвуковое исследование органа зрения;
- сферопериметрия (проверка полей зрения);
- постановка диагноза;
- рекомендации.
Подбор оптической коррекции (очки или линзы) проводится на второй день после комплексного обследования.
Сложные и редкие операции будут проводиться российскими экспертами в области офтальмологии.
Телефон колл-центра: 1223.
Адрес: ул. Истирохат, 258.
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