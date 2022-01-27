В скором времени планируется открытие филиала известной офтальмологической клиники им. Святослава Федорова на базе Medion. В ней будут проводиться различные виды глазных операций.

Опытные зарубежные специалисты будут проводить комплексное обследование пациентов.

В комплекс обследования входят:

  • авторефрактокератометрия;
  • визометрия (проверка остроты зрения) с коррекцией;
  • тонометрия (проверка внутриглазного давления);
  • оптическая биометрия;
  • биомикроскопия переднего отрезка;
  • медикаментозный мидриаз (расширение зрачка);
  • оптическая когерентная томография сетчатки;
  • офтальмоскопия (осмотр глазного дна в условиях мидриаза);
  • ультразвуковое исследование органа зрения;
  • сферопериметрия (проверка полей зрения);
  • постановка диагноза;
  • рекомендации.

Подбор оптической коррекции (очки или линзы) проводится на второй день после комплексного обследования.

Сложные и редкие операции будут проводиться российскими экспертами в области офтальмологии.

Телефон колл-центра: 1223.

Адрес: ул. Истирохат, 258.

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