Население старше 40 лет будет не реже одного раза в год проходить целевой скрининг на сахарный диабет и предиабетное состояние, следует из постановления президента Узбекистана от 26 января.

С больными, у которых выявляются эндокринные заболевания, будет налажена регулярная связь.

С 1 апреля будет внедрена новая модель медицинского наблюдения и патронажа, предусматривающую:

переподготовку семейных врачей по диагностике и лечению эндокринных заболеваний;

закрепление патронажных медицинских сестер, прошедших специальную подготовку, за семьями с наличием эндокринных заболеваний;

раннее выявление патронажной медсестрой части населения с эндокринными заболеваниями с удовлетворительным общим состоянием или входящей в группу риска, проведение ею наблюдения на основе дифференцированного подхода;

направление больных с высокими факторами риска по результатам медицинского наблюдения к медсестрам кабинетов доврачебного осмотра, а также семейным врачам;

обеспечение всех медицинских бригад глюкометрами и специальными тест-полосками в целях постоянного наблюдения за больными, входящими в группу риска по эндокринным заболеваниям;

внедрение системы однодневного диагностического стационарного наблюдения больных в целях диагностики и лечения.

До 1 апреля в централизованном порядке будут закуплены и доставлены медицинским бригадам необходимые глюкометры, специальные тест-полоски, а также иглы.

В учреждениях первичной медико-санитарной помощи будут созданы кабинеты доврачебного осмотра, кабинеты врачей-эндокринологов в районных и городских многопрофильных центральных поликлиниках оснастят необходимым медицинским оборудованием.

С 1 февраля будет налажена система переподготовки и повышения квалификации медицинских работников. Для патронажных медицинских сестер и семейных врачей организуются двухнедельные учебные курсы по предупреждению, раннему выявлению и лечению эндокринных заболеваний. Для переподготовки врачей-эндокринологов организуются учебные курсы продолжительностью три с половиной месяца.

Документом определяются важнейшие направления организации эндокринологической службы:

обеспечение системного взаимодействия между Республиканским специализированным научно-практическим медицинским центром эндокринологии, региональными медицинскими учреждениями и медицинскими учреждениями районов и городов;

внедрение в практику программ профилактики, раннего выявления и ведения эндокринных заболеваний в первичном звене системы здравоохранения, включая пропаганду среди населения здорового образа жизни, правильного питания и повышения физической активности, расширение масштаба раннего выявления и предупреждения заболевания путем переподготовки и повышения квалификации семейных врачей;

ведение мониторинга состояния каждого больного путем внедрения системы современного диспансерного контроля (онлайн-регистра) больных сахарным диабетом;

обеспечение эффективной профилактики заболеваний йододефицита посредством бесплатного обеспечения препаратами йода групп населения с высоким риском возникновения заболевания, включая детей, подростков, беременных и кормящих женщин;

обучение больных и членов их семей методам контроля эндокринных заболеваний и жизни с болезнью с привлечением узких специалистов в «Школы профилактики»;

увеличение доли высокотехнологичных хирургических операций в регионах и Республиканском центре эндокринологии путем внедрения в практику высокотехнологичных и инновационных методов диагностики и лечения.

Как мы писали ранее, этим же постановлением предусмотрено бесплатное обеспечение больных с сахарным диабетом рядом лекарств.