В ходе совместной операции правоохранительных органов Узбекистана в Ташкенте задержаны 30 человек по подозрению в участии в террористической организации «Катиба таухид валь-джихад», сообщила Служба государственной безопасности (СГБ).

Все задержанные приехали в Ташкент на заработки из Андижанской, Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей. В ходе доследственных мероприятий было установлено, что они планировали выехать в Сирию, чтобы вступить в ряды боевиков, воюющих в этой стране.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, ведутся следственные действия.

Как отмечается в сообщении, «Катиба таухид валь-джихад» была признана террористической организацией решением Верховного суда Узбекистана от 26 сентября 2016 года, её деятельность запрещена на территории страны.