Компания Dream City Development предлагает спланировать свои инвестиции и воспользоваться комфортной рассрочкой на коммерческие помещения Seoul Mun.
Коммерческая недвижимость площадью от 25 до 308 кв. м обладает различными вариантами высоты потолков. Также здесь налажена сеть коммуникаций, имеются террасы. Эти особенности дадут возможность выбрать индивидуальный вариант, который будет удовлетворять потребности бизнеса.
Площадь торгово-досугового центра — 40 тысяч кв. м. Здесь возводится особенная по концепции коммерческо-общественная зона. В три уровня вдоль канала реализуются современные коммерческие помещения. Для будущих владельцев это отличная возможность выбрать максимально подходящее по параметрам помещение.
Преимуществами также являются концепция открытого пространства у воды с индивидуальным входом для каждого магазина и наличие многоуровневых парковок на более 550 мест.
В офисе продаж Dream City можно получить подробную информацию о вариантах оплаты и актуальных предложениях.
Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.
Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.
Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.
Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону пр-та им. Алишера Навои.
Сайт: seoulmun.uz
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