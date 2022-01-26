Компания Dream City Development предлагает спланировать свои инвестиции и воспользоваться комфортной рассрочкой на коммерческие помещения Seoul Mun.

Коммерческая недвижимость площадью от 25 до 308 кв. м обладает различными вариантами высоты потолков. Также здесь налажена сеть коммуникаций, имеются террасы. Эти особенности дадут возможность выбрать индивидуальный вариант, который будет удовлетворять потребности бизнеса.





Площадь торгово-досугового центра — 40 тысяч кв. м. Здесь возводится особенная по концепции коммерческо-общественная зона. В три уровня вдоль канала реализуются современные коммерческие помещения. Для будущих владельцев это отличная возможность выбрать максимально подходящее по параметрам помещение.

Преимуществами также являются концепция открытого пространства у воды с индивидуальным входом для каждого магазина и наличие многоуровневых парковок на более 550 мест.





В офисе продаж Dream City можно получить подробную информацию о вариантах оплаты и актуальных предложениях.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону пр-та им. Алишера Навои.

Сайт: seoulmun.uz

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