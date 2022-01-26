Правительство Японии через Японское агентство международного сотрудничества (JICA) выделит Узбекистану 55,9 млн иен (490 тысяч долларов США) на проект «Сохранение культурного наследия Шёлкового пути через цифровые архивы».

Об этом было сообщено на встрече директора Агентства культурного наследия при Министерстве туризма и спорта Узбекистана Шахрияра Нуруллоева с первым заместителем директора представительства JICA в Ташкенте Йошимасой Такемурой 24 января.

Реализация проекта была включена в план действий, утверждённый постановлением президента Шавката Мирзиёева о расширении двустороннего сотрудничества между Узбекистаном и Японией от декабря 2019 года. Документ был подписан сразу после официального визита президента в Японию (17−20 декабря 2019 года). На реализацию проекта планировалось привлечь 950 тысяч долларов.

В июне прошлого года специалисты JICA провели исследования в Государственном музее истории Узбекистана, Музее археологии Термеза и на археологических объектах вблизи Термеза.