Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 января примет участие в работе первого саммита «Индия — Центральная Азия» в режиме видеоконференции, сообщила пресс-служба главы государства.

Встреча на высшем уровне организуется по инициативе премьер-министра Индии Нарендры Моди. Повестка дня включает вопросы дальнейшего расширения многосторонних отношений, усиления межрегиональной взаимосвязанности, а также обеспечения стабильности и устойчивого развития в регионе.

Стороны также обсудят продвижение практического сотрудничества в области торговли, промышленной кооперации, «зеленой экономики», инноваций и цифровых технологий, транспорта и логистики, культурно-гуманитарного обмена.

По итогам саммита примут Делийскую декларацию, нацеленную на укрепление отношений дружбы и долгосрочного партнерства по приоритетным направлениям.

Лидеры стран Центральной Азии должны были стать почетными гостями на военном параде по случаю Дня республики в Индии 26 января, Нью-Дели даже направил соответствующие приглашения президентам Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Однако впоследствии планы отменились на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом.