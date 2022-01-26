Полное восстановление рабочего уровня давления газа в Ташкенте ожидается после 17:00, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

В сообщении отмечается, что в социальных сетях распространилась «необоснованная информация о том, что подача газа в столицу будет якобы прекращена».

В Минэнерго добавили, что Ташкент обеспечивается газоснабжением, однако сегодня, 26 января, в период с 14:00 до 17:00 может наблюдаться незначительное снижение давления газа.

«При этом все меры к тому, чтобы не допустить падения давления газа, оперативно принимаются», — подчеркивается в сообщении.

Отметим, что утром 26 января предприятие «Худудгазтаъминот» сообщило о падении давления в магистральных газопроводах компании «Узтрансгаз» и местных сетях «Худудгазтаъминот», вызванном длительным отключением электроэнергии и последовавшей приостановкой добычи природного газа на 64 месторождениях страны.

Бытовые потребители в Ташкенте сообщают об отсутствии или низком давлении газа с утра среды по настоящий момент.