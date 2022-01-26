Во вторник в Узбекистане было подтверждено 1174 случая коронавируса, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Это на 51 случай больше, чем днём ранее (1123).

Общее количество случаев, зарегистрированных с начала пандемии, превысило 217 тысяч.

В Ташкенте 25 января было выявлено 482 случая, Ташкентской области — 139, Ферганской — 133, в Каракалпакстане — 57, Бухарской области — 56.

Количество подтверждённых случаев пневмонии также немного увеличилось — 114 против 98 в понедельник.

В течение дня отмечено 4 случая смерти от осложнений, вызванных коронавирусом. Общее количество официально зарегистрированных случаев смерти составляет 1549.