Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 января выступил на саммите глав государств Центральной Азии и Китая, проходившем онлайн, сообщила пресс-служба главы государства.

В своем выступлении президент отметил, что ключевой задачей в рамках инициативы по строительству Экономического пояса Шёлкового пути выступает расширение торгового и инвестиционного сотрудничества.

«Сегодня Китай — это не только „глобальная фабрика“, но и „глобальный рынок“», — отметил он и добавил, что Узбекистан заинтересован в максимальном использовании этих возможностей с учётом взаимодополняющих преимуществ экономик стран Центральной Азии и Китая.

Шавкат Мирзиёев предложил разработать совместную Стратегию Нового экономического диалога «Китай — Центральная Азия», которая предусматривает принятие адресных мер по обеспечению беспрепятственной торговли и наращиванию объёмов поставок готовой продукции из стран Центральной Азии в Китай, формирование общего пространства промышленной кооперации и локализации для производства импортируемой странами региона продукции с привлечением китайских технологий.

Кроме того, отметил он, драйвером развития торгово-экономического сотрудничества Центральной Азии и Китая является транспортная инфраструктура.

Логистические сбои в поставках по маршруту «Китай — Центральная Азия», вызванные пандемией, оставили многие отрасли без необходимого оборудования и сырья. Данная ситуация негативно сказывается на сроках и качестве реализации приоритетных инвестиционных проектов, подчеркнул президент.

«В связи с этим считаем критически важным выработать системные решения для обеспечения бесперебойного грузопотока и развития трансрегиональных логистических сетей. Наряду с этим, важно уже в этом году приступить к практической реализации проекта строительства железной дороги „Китай — Кыргызстан — Узбекистан“. Для оперативного решения указанных вопросов предлагаем создать Координационный комитет на уровне заместителей глав правительств стран Центральной Азии и Китая», — предложил президент Узбекистана.

Глава государства также отметил, что широкое применение цифровых технологий приобретает всё более возрастающее значение в условиях постпандемического восстановления и ускоренного перехода к четвёртой промышленной революции.

«Учитывая накопленный опыт Китая в этой сфере, предлагаем развивать взаимовыгодное партнёрство в области развития цифровой экономики и торговли, внедрения электронного правительства, технологий блокчейн и искусственного интеллекта», — сказал президент.

«Для достижения практических результатов в данном направлении предлагаем создать на базе IT-парков наших стран совместную платформу „Интеллектуального Шёлкового пути“», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Президент подчеркнул, что важно и укреплять сотрудничество обеих стран в развитии системы общественного здравоохранения и борьбе с инфекционными заболеваниями.

Он напомнил, что в Узбекистане был налажен выпуск узбекско-китайской вакцины против коронавируса, и обеспечено её производство в объёме более 17 миллионов доз.

«Готовы наращивать наше сотрудничество в фармацевтике, традиционной медицине, повышении квалификации врачей и партнёрстве между профильными больницами. Рассчитываем на скорейшее достижение договорённостей по взаимному признанию паспортов вакцинации», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Президент также отметил историческую победу Китая над крайней бедностью и добавил, что реализация мер по борьбе с бедностью в Узбекистане с применением китайского опыта позволила даже в условиях пандемии вывести из категории нуждающихся более полумиллиона семей.

«Намерены вдвое сократить уровень бедности к 2026 году», — добавил глава государства. Для достижения этой цели Узбекистан рассчитывает на взаимодействие с Китаем в модернизации аграрного сектора, выращивании культур на засоленных и солончаковых землях, налаживании производственных цепочек между городом и селом.

В условиях пандемии важность приобретают вопросы взаимодействия в сфере обеспечения продовольственной безопасности, отметил глава Узбекистана.

Решение этой задачи возможно только при совместной реализации опережающих мер по удовлетворению быстрорастущих потребностей населения в продовольствии, подчеркнул глава государства.

«Предлагаем совместно инициировать принятие отдельной резолюции Генеральной ассамблеи ООН по обеспечению продовольственной безопасности в условиях пандемии», — заявил Шавкат Мирзиёев. В этом документе следует учесть вопросы увеличения инвестиций в продовольственный сектор и формирования эффективных механизмов взаимных поставок с созданием «зелёных коридоров».

Кроме того, продолжил президент, актуальным направлением сотрудничества выступает совместное продвижение климатической повестки и экологически чистого развития.

«Планируем к 2026 году довести долю генерации возобновляемой энергии в Узбекистане до 25%, а к 2030 году — сократить выбросы парниковых газов на 35%. Предлагаем в рамках инициативы „Зелёный Шёлковый Путь“ разработать „дорожную карту“ сотрудничества по привлечению китайских инвестиций и технологий в сферу альтернативной энергетики, локализации комплектующих и оборудования для солнечных и ветровых электростанций, подготовке профильных кадров», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент также призвал в рамках культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран уделять особое внимание академическим и студенческим обменам, проведению молодёжных фестивалей, форумов и спортивных соревнований.

Шавкат Мирзиёев в своём выступлении остановился и на региональной безопасности.

«Мы рады, что благодаря мудрости народа и решительным действиям президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева ситуация в стране нормализовалась. Безопасность неделима, и мир в Казахстане — залог стабильности всего нашего региона», — сказал он.

«В числе наших приоритетных вопросов — стабилизация ситуации в Афганистане и недопущение усиления гуманитарного кризиса в этой стране. Важно продолжить координацию наших усилий на афганском направлении в интересах реализации концепции „Безопасный Шёлковый путь“. Мы также заинтересованы в совместной реализации с китайскими партнёрами инфраструктурных проектов в Афганистане», — подчеркнул глава государства.

В завершении выступления Шавкат Мирзиёев поздравил китайский народ с наступающим праздником весны — Чуньцзе и пожелал Китаю успешного проведения зимних Олимпийских Игр в Пекине.