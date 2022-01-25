Все пассажиры, оказавшиеся в тоннелях и на станциях Ташкентского метрополитена в момент отключения электроэнергии, были благополучно эвакуированы сотрудниками метрополитена, сообщила пресс-служба администрации метро.

️После решения проблемы с электричеством движение поездов также будет восстановлено согласно графику, добавили в пресс-службе.

Ранее мы сообщали, что из-за крупнейшей аварии в энергосистеме страны и региона Ташкентский метрополитен временно приостановил работу.

Одна из сотрудниц «Газеты.uz» оказалась в метро во время блэкаута.

«Я зашла в метро, села в вагон. Двери еще не успели закрыться, когда погас свет, — рассказала она. — Нас попросили выйти, сотрудники метрополитена организовали коридор, по которому мы выходили постепенно, гуськом. После этого вход в метро закрыли».

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Горожане, тем временем, ожидают возможности воспользоваться подземкой на улице. О сроках восстановления энергоснабжения информации нет.