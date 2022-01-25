Министерство энергетики сообщило о ситуации с восстановлением подачи электроэнергии в Узбекистане по состоянию на 19:30 вторника. Электричество массово отключилось в стране в 11:00 утра.
1. Каракалпакстан — полностью восстановлено.
2. Андижанская область: Андижан — 35%, Ханабад — 100%, основные медучреждения обеспечены электричеством;
3. Бухарская область: Алат, Каракуль, Караулбазар и Пешку — 100%, Вабкент — 20%, Ромитан — 40%.
4. Джизакская область — 10−15% области обеспечено электроэнергией.
5. Кашкадариьнская область — полностью отключена от электричества, ведутся восстановительные работы.
6. Навоийская область: Навои — 60%, Кармана — 55%, Навбахор — 40%, Канимех — 35%, Нурота — 70%.
7. Наманганская область — частично подключены медучреждения и предприятия водоснабжения.
8. Самаркандская область: Самарканд — 45%, Самаркандский район — 15%, Пахтачи — 100%, Каттакурганский район — 8%, Нарпай и Пастдаргом — 30%.
9. Сурхандарьинская область: Денау, Сараосия, Узунский район и город Денау — 100%, Алтынсай — 70%.
10. Сырдарьинская область: Гулистан — 60%, Янгиер — 60%, Ширин — 100%, Баяут — 30%, Сайхунабад — 20%, Гулистанский район — 20%, Мирзаабодский — 10%, Хавастский — 50%.
11. Ташкентская область: Алмалык — 70%, Ангрен — 50%, Чирчик — 70%, Ахангаран — 100%, Бука — 40%, Бостанлык — 90%, Кибрайский раойн — 70%, Ахангаранский район — 80%, Паркентский район — 100%, Ташкентский район — 60%, Юкоричирчикский район — 60%.
12. Ферганская область — Фергана — 50%, Коканд — 5%, Учкуприкский район — 40%, Узбекистанский — 20%, Ферганский — 10%, Дангаринский — 40%, Сохский — 100%, в других районах основные медучреждения подключены.
13. Хорезмская область — полностью восстановлено.
14. Ташкент — Мирзо-Улугбекский район — 100%, Юнусабадский — 50%, Шайхантахурский — 10%, Алмазарский — 20%, Яккасарайский — 10%, Яшнабадский — 50%, Мирабадский — 40%, Сергелийский — 10%.