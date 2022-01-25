В связи с масштабным отключением электроэнергии в Узбекистане «практически весь личный состав органов внутренних дел был привлечён к обеспечению общественной безопасности, порядка на дорогах, а также охране личного имущества граждан», сообщила пресс-служба МВД.
К имеющимся патрульным направлениям было дополнительно составлено более 6600 направлений по всей стране, где несут службу свыше 12 тысяч сотрудников и 1400 единиц служебного автотранспорта, говорится в сообщении. В штатном режиме работает служба «102».
В МВД призвали граждан, исходя из временного характера усиленных мер безопасности, «беспрекословно выполнять требования сотрудников органов внутренних дел и по возможности в ночное время находиться дома».
В ГУВД Ташкента «Газете.uz» сообщили, что обстановка в столице в течения дня была спокойная. На всех крупных перекрёстках, где не работали светофоры, дежурили регулировщики.
Jahongir Haitov
На м. Ойбек сотрудник ГАИ традиционно тормозил каждого последним проехавшего перед включением красного для традиционного впаривания проезда на запрещающий. Ему явно не хватило экстренных занятий. Некоторые вещи вечны.
Дилноза Ризаева
Молодцы! Очень оперативно, профессионально!
Эркин Хамроев
Молодцы
Utkir Utkir
В большенстве прекрестках стояли гаишники молодцы
Лайло♥️
Спасибо им!