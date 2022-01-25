Министерство юстиции Узбекистана сообщило об обновлении списка интернет-ресурсов, признанных экстремистскими. Новое решение Верховного суда об этом было принято 24 декабря 2021 года.

Список пополнен 19 ресурсами, в том числе каналами в Telegram, профилями в Instagram и видеоматериалами в Facebook. До этого Верховный суд дополнял этот список 25 марта 2021 года.

Согласно закону о противодействии экстремизму, демонстрация, распространение и хранение этих материалов запрещены, а доступ к ним должен быть ограничен.

Изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку, согласно статье 244−1 Уголовного кодекса, является основанием для привлечения к уголовной ответственности.