Хокимият Ташкента рекомендовал руководителям предприятий, организаций и учреждений столицы отпустить сотрудников с работы поочередно, сообщила пресс-служба городской администрации.

В результате масштабного отключения электричества в стране Ташкентский метрополитен приостановил работу, на перекрёстках отключились светофоры.

«Рекомендуем отпустить сотрудников вашей организации после 15:30 поочередно для предотвращения одновременного скопления людей и транспорта на улицах», — говорится в сообщении.

В хокимияте сообщили, что все силы направлены на устранение неполадок. В Ситуационном центре при хокимияте организована круглосуточная работа специального оперативного штаба.